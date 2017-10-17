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13:33 (мск), источник: Р-Спорт

Шорт-трекист Елистратов посетовал на арену ОИ-2018, на которой «сыпался потолок»

Арена, на которой пройдет турнир по шорт-треку на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, в целом хорошая, но когда на ней проходили тестовые соревнования, там сыпался потолок, заявил олимпийский чемпион Сочи Семен Елистратов.

Источник: РИА "Новости"

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В прошлом сезоне в Пхенчхане прошли тестовые соревнования по шорт-треку.

«Арена в Пхенчхане как арена, я там уже выступал. Какая разница, где результат показывать? Лед хороший, арена тоже. Потолок только сыпался немного», — сказал Елистратов журналистам.

Сборная России по шорт-треку на первом этапе Кубка мира в Будапеште завоевала бронзу в женской эстафете. На втором этапе россияне не поднимались на пьедестал.

«Что касается моей подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане, то все идет по плану. Конечный итог можно будет подвести только после Олимпийских игр. Я не из тех спортсменов, кто сетует из-за поражений на какие-то проблемы извне. Ну проиграл и проиграл сейчас», — сказал Елистратов.

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