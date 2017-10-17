Шорт-трекист Елистратов посетовал на арену ОИ-2018, на которой «сыпался потолок»

Источник: РИА "Новости"

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В прошлом сезоне в Пхенчхане прошли тестовые соревнования по шорт-треку.

«Арена в Пхенчхане как арена, я там уже выступал. Какая разница, где результат показывать? Лед хороший, арена тоже. Потолок только сыпался немного», — сказал Елистратов журналистам.

Сборная России по шорт-треку на первом этапе Кубка мира в Будапеште завоевала бронзу в женской эстафете. На втором этапе россияне не поднимались на пьедестал.