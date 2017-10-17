Шорт-трекист Елистратов посетовал на арену ОИ-2018, на которой «сыпался потолок»
Арена, на которой пройдет турнир по
Арена, на которой пройдет турнир по
Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В прошлом сезоне в Пхенчхане прошли тестовые соревнования по
«Арена в Пхенчхане как арена, я там уже выступал. Какая разница, где результат показывать? Лед хороший, арена тоже. Потолок только сыпался немного», — сказал Елистратов журналистам.
Сборная России по
«Что касается моей подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане, то все идет по плану. Конечный итог можно будет подвести только после Олимпийских игр. Я не из тех спортсменов, кто сетует