СКР рассчитывает получить максимальное количество квот на ОИ-2018 в шорт-треке.

«Четырехлетний цикл был очень непростым, события после Олимпиады 2014 года влияли на эмоциональное состояние тренеров и спортсменов, но нам удалось справиться с этим и нормализовать обстановку. Основные задачи — это завоевание максимального количества квот на Олимпийские игры 2018 года», — сказал Кравцов.

«На сегодняшний день наши эстафетные команды входят в восьмерку сильнейших по итогам двух этапов Кубка мира, — продолжил глава СКР. — Рассчитываем, что сможем закрепить результаты на азиатских этапах. Ситуация в индивидуальных дистанциях спокойная, рассчитываем, что получим все квоты. Завоевать золотые медали будет непросто, но мы будем стараться».

Кравцов рассказал о популярности шорт-трека в стране, принимающей Олимпийские игры. «В Южной Корее шорт-трек является одним из самых популярных видов спорта. Насколько мне известно, все самые дорогие билеты на этот вид спорта на Олимпийских играх проданы».

На Играх-2014 российские шорт-трекисты завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. В активе отечественных конькобежцев две бронзовые медали на Олимпиаде-2014.