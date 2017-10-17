СКР рассчитывает получить максимальное количество квот на ОИ-2018 в шорт-треке.
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Союз конькобежцев России (СКР) рассчитывает получить максимальное количество квот в
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Союз конькобежцев России (СКР) рассчитывает получить максимальное количество квот в
«Четырехлетний цикл был очень непростым, события после Олимпиады 2014 года влияли на эмоциональное состояние тренеров и спортсменов, но нам удалось справиться с этим и нормализовать обстановку. Основные задачи — это завоевание максимального количества квот на Олимпийские игры 2018 года», — сказал Кравцов.
«На сегодняшний день наши эстафетные команды входят в восьмерку сильнейших по итогам двух этапов Кубка мира, — продолжил глава СКР. — Рассчитываем, что сможем закрепить результаты на азиатских этапах. Ситуация в индивидуальных дистанциях спокойная, рассчитываем, что получим все квоты. Завоевать золотые медали будет непросто, но мы будем стараться».
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Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.