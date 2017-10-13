Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Конькобежец Кулижников быстрее всех пробежал 1000 м на «Кубке Коломенского Кремля»
МОСКВА, 13 окт —
МОСКВА, 13 окт —
Кулижников выступал вне конкурса на этих соревнованиях, равно как и его партнер по спринтерской группе Алексей Есин.
Дистанцию Кулижников пробежал за 1 минуту 09,87 секунды. Второй результат показал Есин (1.10,65), третий — Михаил Казелин (1.11,13).
Ранее Кулижников на международных соревнованиях в Инцелле пробежал эту дистанцию за 1 минуту 10,04 секунды.