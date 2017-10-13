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16:56 (мск), источник: Р-Спорт

Конькобежец Кулижников быстрее всех пробежал 1000 м на «Кубке Коломенского Кремля»

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников показал лучший результат на «Кубке Коломенского Кремля» на дистанции 1000 метров.

Кулижников выступал вне конкурса на этих соревнованиях, равно как и его партнер по спринтерской группе Алексей Есин.

Дистанцию Кулижников пробежал за 1 минуту 09,87 секунды. Второй результат показал Есин (1.10,65), третий — Михаил Казелин (1.11,13).

Ранее Кулижников на международных соревнованиях в Инцелле пробежал эту дистанцию за 1 минуту 10,04 секунды.

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