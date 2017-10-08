Ан бежит хуже Айрапетяна. Россия осталась без медалей на втором этапе КМ
На втором этапе Кубка мира по
На втором этапе Кубка мира по
АУТСАЙДЕРЫ ФИНАЛОВ
Напомним, что неделю назад, на стартовом этапе КМ в Будапеште, наша команда одну награду
В общем, ничего похожего на сочинский медалепад 2014 года пока не видать и близко. Особенно скромно выглядит шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, которого, если судить по сухим текущим результатам, сейчас вполне можно назвать третьим «номером» сборной России.
Впрочем, так ли уж велика разница между этими «бесконечно малыми величинами»? Ведь ни тот, ни другой все равно ничего не выиграли. Что Ан, что Айрапетян, что Елистратов, что лидеры нашей женской команды Екатерина Ефременкова с Софьей Просвирновой пока совершенно не смотрятся реальными претендентами на февральские медали Пхенчхана. На старте олимпийского сезона доминируют другие: корейцы, канадцы и примкнувшие к ним венгерские братья Лю с голландцем Кнехтом. А россияне — просто болтаются в «толпе остальных». С переменным, так сказать, успехом.
Могут ли они еще прибавить? Надеюсь, что да. Хотя в данный момент все, что нам остается, это следить за олимпийским отбором, который проходит как раз на этапах КМ-2017/18.
ПЕРЕРЫВ НА МЕСЯЦ
С квалификацией в эстафетах у сборной России все хорошо. Мужчины в соответствующем кубковом зачете идут седьмыми, намного опережая девятых бельгийцев (в Пхенчхане выступят восемь лучших команд), а женщины — так и вовсе третьими.
На личных дистанциях 500 и 1000 м олимпийские путевки получат по 32 лидера КМ, а на «полуторке» — по 36. В женских зачетах для России все уже примерно ясно: Просвирнова идет в двадцатке лидеров во всех трех видах, Ефременкова — в обоих кроме «пятисотки», которую она, мягко говоря, не жалует. За остальные места (не больше трех от каждой страны в каждом виде) остальные наши (Бородулина, Шишкина, Константинова) борются с переменным,
У мужчин ситуация сложнее. Если на «тысяче» россияне имеют три спокойных места в топ-20, то на 1500 Ан пока ничем не смог помочь Айрапетяну с Елистратовым (17-е и 19-е места соответственно в олимпийском отборе) и идет лишь 44-м. А на любимой вроде бы Аном «пятисотке» он еще ни разу не стартовал — и без его помощи дела у россиян совсем плохи: Елистратов — 25-й (в зачете КМ —
Впрочем, это детали. Прежде, чем беспокоиться об участии Ана в Пхенчхане, неплохо бы понять: он там хоть
Ответы будут не раньше ноября. Сейчас же в Кубке мира наступает месячная пауза, за которой последуют азиатские этапы в Шанхае (9−12.11) и Сеуле (16−19.11). Ну и последней предолимпийской репетицией станет чемпионат Европы в Дрездене. Он состоится в середине января.