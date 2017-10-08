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20:00 (мск), источник: Советский спорт

Ан бежит хуже Айрапетяна. Россия осталась без медалей на втором этапе КМ

На втором этапе Кубка мира по шорт-треку в Голландии сборная России осталась вообще без медалей.

Источник: Советский спорт

АУТСАЙДЕРЫ ФИНАЛОВ

Напомним, что неделю назад, на стартовом этапе КМ в Будапеште, наша команда одну награду все-таки добыла — бронзовую, в женской эстафете. Сейчас же в Дордрехте финалов с российским участием получилось два вместо прежнего одного — но оба, к сожалению, сложились неудачно. Сначала Семен Елистратов долго вел борьбу за лидерство в решающем забеге на дистанции 1000 м, однако в итоге откатился назад и даже получил дисквалификацию по итогам схватки за третье место с корейцем Сео Йи Ра. А через полчаса с небольшим Елистратов уже вместе с партнерами довольствовался аналогичной ролью аутсайдера в финале пятикилометровой эстафеты. Там наши «доезжали» очевидно последними — в двух с лишним секундах (для шорт-трека это целая пропасть) позади не самых звездных японцев.

В общем, ничего похожего на сочинский медалепад 2014 года пока не видать и близко. Особенно скромно выглядит шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, которого, если судить по сухим текущим результатам, сейчас вполне можно назвать третьим «номером» сборной России. Да-да! Если 20-летний юниор Денис Айрапетян в новом сезоне ощутимо прибавил и в Дордрехте дошел до полуфинала на двух личных дистанциях, то прославленный ветеран не сумел сделать этого ни на одной. Как и в прошлый уик-энд в Будапеште.

Впрочем, так ли уж велика разница между этими «бесконечно малыми величинами»? Ведь ни тот, ни другой все равно ничего не выиграли. Что Ан, что Айрапетян, что Елистратов, что лидеры нашей женской команды Екатерина Ефременкова с Софьей Просвирновой пока совершенно не смотрятся реальными претендентами на февральские медали Пхенчхана. На старте олимпийского сезона доминируют другие: корейцы, канадцы и примкнувшие к ним венгерские братья Лю с голландцем Кнехтом. А россияне — просто болтаются в «толпе остальных». С переменным, так сказать, успехом.

Могут ли они еще прибавить? Надеюсь, что да. Хотя в данный момент все, что нам остается, это следить за олимпийским отбором, который проходит как раз на этапах КМ-2017/18.

ПЕРЕРЫВ НА МЕСЯЦ

С квалификацией в эстафетах у сборной России все хорошо. Мужчины в соответствующем кубковом зачете идут седьмыми, намного опережая девятых бельгийцев (в Пхенчхане выступят восемь лучших команд), а женщины — так и вовсе третьими.

На личных дистанциях 500 и 1000 м олимпийские путевки получат по 32 лидера КМ, а на «полуторке» — по 36. В женских зачетах для России все уже примерно ясно: Просвирнова идет в двадцатке лидеров во всех трех видах, Ефременкова — в обоих кроме «пятисотки», которую она, мягко говоря, не жалует. За остальные места (не больше трех от каждой страны в каждом виде) остальные наши (Бородулина, Шишкина, Константинова) борются с переменным, тридцато-сороковым успехом, но особого значения исход этой борьбы не имеет. Попадут на Игры — будут там статистами, не попадут — значит, и не будут. Разница невелика.

У мужчин ситуация сложнее. Если на «тысяче» россияне имеют три спокойных места в топ-20, то на 1500 Ан пока ничем не смог помочь Айрапетяну с Елистратовым (17-е и 19-е места соответственно в олимпийском отборе) и идет лишь 44-м. А на любимой вроде бы Аном «пятисотке» он еще ни разу не стартовал — и без его помощи дела у россиян совсем плохи: Елистратов — 25-й (в зачете КМ — вообще-то 26-й, но выше стоят четыре корейца, а на одной дистанции от одной страны в Пхенчхане могут бежать три человека, не больше), Артем Козлов — 28-й, Александр Шульгинов — 31-й. То есть, все — на грани. Причем каждый стартовал уже на двух этапах, а в итоговый отборочный зачет пойдут только три лучших результата из четырех, худший будет вычеркиваться.

Впрочем, это детали. Прежде, чем беспокоиться об участии Ана в Пхенчхане, неплохо бы понять: он там хоть что-нибудь сможет? А то стоит ли вообще огород городить?

Ответы будут не раньше ноября. Сейчас же в Кубке мира наступает месячная пауза, за которой последуют азиатские этапы в Шанхае (9−12.11) и Сеуле (16−19.11). Ну и последней предолимпийской репетицией станет чемпионат Европы в Дрездене. Он состоится в середине января.

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