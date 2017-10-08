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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборные России по шорт-треку — 5-е в эстафетах на этапе КМ в Нидерландах

В Дордрехте (Нидерланды) завершился второй этап Кубка мира по шорт-треку.

Источник: РИА "Новости"

Сборные России заняли пятые места в эстафетах.

В мужской эстафете на 5000 м россияне Виктор Ан, Семён Елистратов, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян финишировали пятыми в финале «А». Победу одержали канадцы. В женской эстафете на 3000 м россиянки Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина и Юлия Шишкина победили в финале «B». Первенствовали, выигравшие финал «А» китаянки.

Ранее завершились финальные забеги на дистанции 1000 м. Победы одержали голландец Шинки Кнегт и Сук Хи Шим из Южной Кореи. Лучший из россиян Елистратов занял четвёртое место.

Шорт-трек. Кубок мира. Второй этап. Доридрехт, Нидерланды
Мужчины. 1000 м

1. Шинки Кнегт (Нидерланды).
2. Самуэль Жирар (Канада).
3. И Ра Сео (Южная Корея).
4. Семён Елистратов (Россия)…
11. Денис Айрапетян (Россия)…
13. Виктор Ан (Россия).

Женщины. 1000 м

1. Сук Хи Шим (Южная Корея).
2. Сюзанна Шультинг (Нидерланды).
3. Ю Бин Ли (Южная Корея)…
16. Екатерина Ефременкова (Россия)…
34. Евгения Захарова (Россия).

Мужчины. Эстафета. 5000 м

1. Канада.
2. Нидерланды.
3. Китай…
5. Россия.

Женщины. Эстафета. 3000 м

1. Китай.
2. Южная Корея.
3. Канада…
5. Россия.

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