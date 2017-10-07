Конькобежец Юсков проиграл только Крамеру на первом старте сезона на 3000 м
Российский конькобежец Денис Юсков открыл соревновательный сезон, став вторым на дистанции 3000 м на международных соревнованиях в немецком Инцелле.
Российский конькобежец Денис Юсков открыл соревновательный сезон, став вторым на дистанции 3000 м на международных соревнованиях в немецком Инцелле.
На этой дистанции Юсков проиграл только трехкратному олимпийскому чемпиону Свену Крамеру из Нидерландов, который побил рекорд катка в Инцелле, пробежав 3 километра за 3 минуты 37,45 секунды. Юсков проиграл ему 0,10 секунды, сообщили агентству «Р-Спорт» в
На дистанции 500 м у женщин второй стала серебряный призер Олимпийских игр-2014 Ольга Фаткулина (38,42). Выиграла Каролина Эрбанова из Чехии (38,36).
Также Фаткулина заняла 3-е место на дистанции 1000 м с результатом 1 минута 16,34 секунды, четвертой стала бронзовая медалистка Олимпийских игр-2014 Екатерина Шихова (1.16,70). Победила Эрбанова — 1.15,58.