Конькобежец Юсков проиграл только Крамеру на первом старте сезона на 3000 м

На этой дистанции Юсков проиграл только трехкратному олимпийскому чемпиону Свену Крамеру из Нидерландов, который побил рекорд катка в Инцелле, пробежав 3 километра за 3 минуты 37,45 секунды. Юсков проиграл ему 0,10 секунды, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.