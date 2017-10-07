Жирар и Сен-Желе победили на дистанции 500 м на этапе КМ по шорт треку в Нидерландах

Жирар в субботнем финале финишировал со временем 40,767 секунды, Сен-Желе победила с результатом 43,093 секунды. Россиянка Софья Просвирнова не смогла пробиться в полуфинальные забеги, а Семен Елистратов и Александр Шульгинов не смогли отобраться в четвертьфинальные забеги.

В забегах на 1500 метров первенствовали представители Южной Кореи. У мужчин лучшим с результатом 2 минуты 12,479 секунды стал Дае Хеон Хван, в женских забегах победила Чой Минчжон (2.31,334). В финале В на этой дистанции россиянин Денис Айрапетян (2.22,611) стал пятым, а Елистратов (2.22,617) занял шестое место. У женщин в финале В Просвирнова (2.31,142) стала третьей, а Екатерина Ефременкова (2.31,617) — пятой.