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21:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборные России по шорт-треку вышли в полуфинал 2-го этапа Кубка мира в эстафетах

Мужская и женская сборные России по шорт-треку вышли в полуфинал второго этапа Кубка мира, который проходит в Дордрехте (Нидерланды), в эстафетах.

Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова в первом круге эстафеты на 3000 м выиграли забег с командами Венгрии, Казахстана и Болгарии, во втором — стали вторыми после кореянок.

Виктор Ан, Владимир Григорьев, Семён Елистратов и Денис Айрапетян в эстафете на 5000 м выиграли предварительный забег с командами Казахстана, Польши и Беларуси. В полуфинал россияне отобрались по времени, став третьими в четвертьфинальном забеге с китайцами и голландцами.

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