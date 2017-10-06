Сборные России по шорт-треку вышли в полуфинал 2-го этапа Кубка мира в эстафетах

Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова в первом круге эстафеты на 3000 м выиграли забег с командами Венгрии, Казахстана и Болгарии, во втором — стали вторыми после кореянок.

Виктор Ан, Владимир Григорьев, Семён Елистратов и Денис Айрапетян в эстафете на 5000 м выиграли предварительный забег с командами Казахстана, Польши и Беларуси. В полуфинал россияне отобрались по времени, став третьими в четвертьфинальном забеге с китайцами и голландцами.