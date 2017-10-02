Конькобежцы Грязцов и Казелина стали вторыми на дистанции 1500 м на стартах в Инцелле

Грязцов пробежал дистанцию за 1 минуту 47,50 секунды, Сергей Трофимов стал третьим — 1 минута 47,59. Победил голландец Кун Вервей, который проходит подготовку к сезону с группой российских многоборцев в качестве спарринг-партнера (1.46,25).

Казелина пробежала 1500 метров за 1 минуту 58,24 секунды, третьей стала еще одна россиянка — Александра Качуркина (1.59,07), которая улучшила личный рекорд. Выиграла голландка Джой Бейне (1.57,95).

На остальных дистанциях российские многоборцы остались вне призовых мест.