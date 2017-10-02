Конькобежцы Грязцов и Казелина стали вторыми на дистанции 1500 м на стартах в Инцелле
Российские конькобежцы Сергей Грязцов и Елизавета Казелина заняли вторые места на дистанции 1500 метров на международных стартах в немецком Инцелле, где они проходят подготовку перед олимпийским сезоном.
Грязцов пробежал дистанцию за 1 минуту 47,50 секунды, Сергей Трофимов стал третьим — 1 минута 47,59. Победил голландец Кун Вервей, который проходит подготовку к сезону с группой российских многоборцев в качестве
Казелина пробежала 1500 метров за 1 минуту 58,24 секунды, третьей стала еще одна россиянка — Александра Качуркина (1.59,07), которая улучшила личный рекорд. Выиграла голландка Джой Бейне (1.57,95).
На остальных дистанциях российские многоборцы остались вне призовых мест.
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