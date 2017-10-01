Ан с Елистратовым поменялись дистанциями — и всё проиграли
Если наши будут так выступать и дальше, у них возникнут серьезные трудности с отбором на февральскую Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ДО ½ ДОБЕЖАЛА ОДНА ЕФРЕМЕНКОВА
В олимпийский сезон кубковых этапов лишь четыре и проводятся они очень рано (все закончится уже в середине ноября), но именно здесь разыгрываются путевки в Пхенчхан. Немудрено, что все команды привезли в Будапешт сильнейшие составы. Чтобы отобраться на Игры в любом из личных видов программы нужно попадать в число 30 лучших соответствующего зачета КМ, а в эстафете — в первую восьмерку.
С эстафетами у россиян все должно быть нормально. Мужская четверка
Нередкие в
СИЛА СЛАБЫХ И СЛАБОСТЬ СИЛЬНЫХ
Оба в Будапеште выступали не на всех дистанциях, хотя перед Олимпиадой это
В общем, венгерский эксперимент внятных дивидендов мужской сборной не принес. 27-е место в текущем кубковом зачете на 500 м совершенно ничего не гарантирует Елистратову, не говоря уже о 33-м месте Ана на 1500 м. Видимо, дальше им придется либо
Ефременкова же в Будапеште пробежала в свою силу — как и другая наша 19-летняя конькобежка Софья Просвирнова. От молодой женской команды мы, помимо эстафеты, медалей пока особо и не ждем. Ни на Кубке мира, ни, тем более, на Играх. И если результаты прекрасной половины сборной вдруг оказываются выше, чем у мужчин, это не столько сила слабого пола, сколько слабость пола сильного.
ПЕРЕД СОЧИ ВСЕ БЫЛО
Четыре года назад, перед Играми в Сочи сезон тоже начинался в конце сентября, и тогда на стартовом этапе КМ в Шанхае медалей у россиян было две, обе — мужские, и в финалах наши присутствовали регулярно. А всего в
Триумфаторами же венгерского катка стали корейцы, выигравшие шесть дистанций из восьми. При этом золотой «покер» Чой Мин Ен сложно назвать сюрпризом: шестикратная чемпионка планеты просто вернула себе мировое лидерство перед домашней Олимпиадой — и после оглушительного провала на весеннем ЧМ-2017, где она осталась вообще без наград. Зато прорыв двух совершенно новых лидеров мужской сборной Кореи стал настоящей сенсацией.
Ладно еще 18-летний Хван Дэ Хон, разговоры о таланте которого шли долго и который, кстати, считает своим кумиром Ана. В прошлом сезоне этот вундеркинд уже побеждал на Кубке мира, а кроме того сбросил почти две секунды (!) с мирового рекорда на «тысяче», принадлежавшего Елистратову. Но откуда на 22-м году своей жизни вдруг выскочил парень по имени Лим Хе Джун, разом хапнувший в Будапеште серебро и два золота? В апреле он столь же неожиданно выиграл звание абсолютного чемпиона страны, с запасом опередив всех именитых конкурентов, и теперь, без
Что ж, похоже, они возвращаются. В статусе хозяев предстоящей Олимпиады — примерно, как мы четыре года тому назад.
Будапешт (Венгрия)
Шорт-трек
Кубок мира. 1-й этап
Мужчины
500 м
1. Лю Шаолинь (Венгрия) — 41,456
2. Лим Хе Джун (Корея) — отставание 0,101
3. Хван Дэ Хон (Корея) — 0,127.
Елистратов, Козлов, Шульгинов (все — Россия) выбыли во 2-м предварительном раунде.
1000 м
1. Лим Хе Джун (Корея) — 1.26,092
2. Хван Дэ Хон (Корея) — 0,326
3. Хань Танью (Китай) — 0,530.
Ан, Елистратов (оба — Россия) выбыли в ¼ финала, Айрапетян (Россия) — во 2-м предварительном раунде.
1500 м
1. Лим Хе Джун (Корея) — 2.14,537
2. Хван Дэ Хон (Корея) — 0,079
3. Кнехт (Голландия) — 0,232.
Ан, Айрапетян (оба — Россия) выбыли во 2-м предварительном раунде, Шульгинов (Россия) — в 1-м предварительном раунде.
Эстафета 5000 м
1. Канада — 6.46,191
2. Китай — 0,005
3. Япония — 1,634
…8. Россия (Ан, Елистратов, Айрапетян, Козлов).
Женщины
500 м
1. Чой Мин Ен (Корея) — 43,646
2. Фонтана (Италия) — 0,222
3. Шим Сук Хи (Корея) — 0,263.
Просвирнова (Россия) выбыла в ¼ финала, Бородулина (Россия) — во 2-м предварительном раунде, Шишкина (Россия) — в 1-м предварительном раунде.
1000 м
1. Чой Мин Ен (Корея) — 1.34,660
2. Бутен (Канада) — 0,139
3. Кристи (Великобритания) — 0,192
…6. Ефременкова (Россия).
Просвирнова (Россия) выбыла в ¼ финала, Шишкина (Россия) — во 2-м предварительном раунде.
1500 м
1. Чой Мин Ен (Корея) — 2.33,025
2. Бутен (Канада) — 0,071
3. Локетт (Австралия) — 0,530
…14. Ефременкова (Россия).
Захарова, Константинова (обе — Россия) выбыли в предварительном раунде.
Эстафета 3000 м
1. Корея — 4.08,393
2. Канада — 1,424
3. Россия (Ефременкова, Просвирнова, Шишкина, Бородулина) — 1,989.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter