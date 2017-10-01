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ДО ½ ДОБЕЖАЛА ОДНА ЕФРЕМЕНКОВА

В олимпийский сезон кубковых этапов лишь четыре и проводятся они очень рано (все закончится уже в середине ноября), но именно здесь разыгрываются путевки в Пхенчхан. Немудрено, что все команды привезли в Будапешт сильнейшие составы. Чтобы отобраться на Игры в любом из личных видов программы нужно попадать в число 30 лучших соответствующего зачета КМ, а в эстафете — в первую восьмерку.

С эстафетами у россиян все должно быть нормально. Мужская четверка чуть-чуть не попала в финал, а женская даже навязала канадкам серьезную борьбу за серебро. Зато на индивидуальных дистанциях картина была намного печальнее. «Потолком» для наших в Будапеште оказался полуфинал, да и до него сумела добраться (дважды) только Екатерина Ефременкова. Все остальные неизменно вылетали раньше, иногда — даже намного раньше. Включая олимпийских чемпионов Виктора Ана и Семена Елистратова.

Нередкие в шорт-треке столкновения и падения тут были совершенно ни при чем: наши титулованные звезды проигрывали потому, что просто медленно бежали. Показательными в этом плане получились воскресные четвертьфиналы на «тысяче», где Ан особо и не пытался выбраться с последнего места, а Елистратов разок попробовал — и тоже смирился.

СИЛА СЛАБЫХ И СЛАБОСТЬ СИЛЬНЫХ

Оба в Будапеште выступали не на всех дистанциях, хотя перед Олимпиадой это вообще-то разрешено. Причем Елистратов отказался от его любимой «полуторки», а Ан — от своей любимой «пятисотки». Смысл такой рокировки понятен: наши лидеры хотят отобраться в Пхенчхан в максимальном количестве видов и потому распределяют силы — что и на каком этапе бежать. Но ведь конкуренты-то в Будапеште преспокойно бежали все подряд! Выходит, россияне еще не в форме.

В общем, венгерский эксперимент внятных дивидендов мужской сборной не принес. 27-е место в текущем кубковом зачете на 500 м совершенно ничего не гарантирует Елистратову, не говоря уже о 33-м месте Ана на 1500 м. Видимо, дальше им придется либо все-таки выступать во всех видах подряд, либо отказываться от каких-то дистанций на Олимпиаде. Кстати, следующий этап в голландском Дордрехте стартует уже в ближайший четверг, 5 октября.

Ефременкова же в Будапеште пробежала в свою силу — как и другая наша 19-летняя конькобежка Софья Просвирнова. От молодой женской команды мы, помимо эстафеты, медалей пока особо и не ждем. Ни на Кубке мира, ни, тем более, на Играх. И если результаты прекрасной половины сборной вдруг оказываются выше, чем у мужчин, это не столько сила слабого пола, сколько слабость пола сильного.

ПЕРЕД СОЧИ ВСЕ БЫЛО ПО-ДРУГОМУ

Четыре года назад, перед Играми в Сочи сезон тоже начинался в конце сентября, и тогда на стартовом этапе КМ в Шанхае медалей у россиян было две, обе — мужские, и в финалах наши присутствовали регулярно. А всего в аналогично-укороченном Кубке мира-2013/14 сборная взяла 17 наград. Восемь из них, включая оба золота, добыл лично Ан, которому тогда было 27, а не 31. И который четыре месяца спустя из трехкратного олимпийского чемпиона превратился в шестикратного. Вот и почувствуйте разницу — с Будапештом-2017.

Триумфаторами же венгерского катка стали корейцы, выигравшие шесть дистанций из восьми. При этом золотой «покер» Чой Мин Ен сложно назвать сюрпризом: шестикратная чемпионка планеты просто вернула себе мировое лидерство перед домашней Олимпиадой — и после оглушительного провала на весеннем ЧМ-2017, где она осталась вообще без наград. Зато прорыв двух совершенно новых лидеров мужской сборной Кореи стал настоящей сенсацией.

Ладно еще 18-летний Хван Дэ Хон, разговоры о таланте которого шли долго и который, кстати, считает своим кумиром Ана. В прошлом сезоне этот вундеркинд уже побеждал на Кубке мира, а кроме того сбросил почти две секунды (!) с мирового рекорда на «тысяче», принадлежавшего Елистратову. Но откуда на 22-м году своей жизни вдруг выскочил парень по имени Лим Хе Джун, разом хапнувший в Будапеште серебро и два золота? В апреле он столь же неожиданно выиграл звание абсолютного чемпиона страны, с запасом опередив всех именитых конкурентов, и теперь, без какой-либо паузы, взлетел и на самый верх мировой табели о рангах. А ведь державой № 1 мужского шорт-трека корейцы не были уже довольно давно…

Что ж, похоже, они возвращаются. В статусе хозяев предстоящей Олимпиады — примерно, как мы четыре года тому назад.

Будапешт (Венгрия)

Шорт-трек

Кубок мира. 1-й этап

Мужчины

500 м

1. Лю Шаолинь (Венгрия) — 41,456

2. Лим Хе Джун (Корея) — отставание 0,101

3. Хван Дэ Хон (Корея) — 0,127.

Елистратов, Козлов, Шульгинов (все — Россия) выбыли во 2-м предварительном раунде.

1000 м

1. Лим Хе Джун (Корея) — 1.26,092

2. Хван Дэ Хон (Корея) — 0,326

3. Хань Танью (Китай) — 0,530.

Ан, Елистратов (оба — Россия) выбыли в ¼ финала, Айрапетян (Россия) — во 2-м предварительном раунде.

1500 м

1. Лим Хе Джун (Корея) — 2.14,537

2. Хван Дэ Хон (Корея) — 0,079

3. Кнехт (Голландия) — 0,232.

Ан, Айрапетян (оба — Россия) выбыли во 2-м предварительном раунде, Шульгинов (Россия) — в 1-м предварительном раунде.

Эстафета 5000 м

1. Канада — 6.46,191

2. Китай — 0,005

3. Япония — 1,634

…8. Россия (Ан, Елистратов, Айрапетян, Козлов).

Женщины

500 м

1. Чой Мин Ен (Корея) — 43,646

2. Фонтана (Италия) — 0,222

3. Шим Сук Хи (Корея) — 0,263.

Просвирнова (Россия) выбыла в ¼ финала, Бородулина (Россия) — во 2-м предварительном раунде, Шишкина (Россия) — в 1-м предварительном раунде.

1000 м

1. Чой Мин Ен (Корея) — 1.34,660

2. Бутен (Канада) — 0,139

3. Кристи (Великобритания) — 0,192

…6. Ефременкова (Россия).

Просвирнова (Россия) выбыла в ¼ финала, Шишкина (Россия) — во 2-м предварительном раунде.

1500 м

1. Чой Мин Ен (Корея) — 2.33,025

2. Бутен (Канада) — 0,071

3. Локетт (Австралия) — 0,530

…14. Ефременкова (Россия).

Захарова, Константинова (обе — Россия) выбыли в предварительном раунде.

Эстафета 3000 м

1. Корея — 4.08,393

2. Канада — 1,424

3. Россия (Ефременкова, Просвирнова, Шишкина, Бородулина) — 1,989.