Женская сборная РФ завоевала бронзу в эстафете на 1-м этапе КМ по шорт-треку
Женская сборная России стала бронзовым призёром в эстафете на 3000 метров на первом этапе Кубка мира по
шорт-треку в Будапеште (Венгрия).
Победу в финальном забеге одержали кореянки, серебряными призёрами стали канадки. В борьбе за бронзу Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова опередили японок.
Мужская сборная России стала восьмой в эстафете на 5000 метров. Первенствовали канадцы, в призёрами стали китайцы и японцы.
Ранее прошли финальные забеги на дистанции 1000 метров. Лучший результат из россиян показала Ефременкова, занявшая 6-е место.
Женщины. Эстафета. 3000 м
1. Южная Корея.
2. Канада.
3. Россия.
Мужчины. Эстафета. 5000 м
1. Канада.
2. Китай.
3. Япония…
8. Россия.
Женщины. 1000 м
1. Мин Чжеон Чой (Южная Корея).
2. Ким Боутен (Канада).
3. Элиза Кристи (Великобритания)…
6. Екатерина Ефременкова (Россия)…
11. Софья Просвирнова (Россия)…
24. Юлия Шишкина (Россия).
Мужчины. 1000 м
1. Хьо Чжун Лим.
2. Дае Хеон Хван (оба — Южная Корея).
3. Хан Тяню (Китай)…
14. Семен Елистратов (Россия).
15. Виктор Ан (Россия)…
23. Денис Айрапетян (Россия).
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