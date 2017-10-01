Женская сборная РФ завоевала бронзу в эстафете на 1-м этапе КМ по шорт-треку

Победу в финальном забеге одержали кореянки, серебряными призёрами стали канадки. В борьбе за бронзу Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова опередили японок.

Мужская сборная России стала восьмой в эстафете на 5000 метров. Первенствовали канадцы, в призёрами стали китайцы и японцы.

Ранее прошли финальные забеги на дистанции 1000 метров. Лучший результат из россиян показала Ефременкова, занявшая 6-е место.

Шорт-трек. Кубок мира. Первый этап. Будапешт, Венгрия

Женщины. Эстафета. 3000 м

1. Южная Корея.

2. Канада.

3. Россия.

Мужчины. Эстафета. 5000 м

1. Канада.

2. Китай.

3. Япония…

8. Россия.

Женщины. 1000 м

1. Мин Чжеон Чой (Южная Корея).

2. Ким Боутен (Канада).

3. Элиза Кристи (Великобритания)…

6. Екатерина Ефременкова (Россия)…

11. Софья Просвирнова (Россия)…

24. Юлия Шишкина (Россия).

Мужчины. 1000 м

1. Хьо Чжун Лим.

2. Дае Хеон Хван (оба — Южная Корея).

3. Хан Тяню (Китай)…

14. Семен Елистратов (Россия).

15. Виктор Ан (Россия)…

23. Денис Айрапетян (Россия).