Женская сборная РФ по шорт-треку вышла в финал эстафеты на этапе Кубка мира

В полуфинальном забеге Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова стали вторыми после кореянок, опередив француженок и венгерок. За награды россиянки поспорят 1 октября с командами Японии, Канады и Южной Кореи.

Мужская сборная России в полуфинале эстафеты на 5000 метров стала третьей, уступив южнокорейцам и китайцам, и продолжит борьбу в финале В.