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30 сентября 2017, 21:27 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Женская сборная РФ по шорт-треку вышла в финал эстафеты на этапе Кубка мира

Женская сборная России по шорт-треку вышла в финал эстафеты на 3000 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Будапеште (Венгрия).

В полуфинальном забеге Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова стали вторыми после кореянок, опередив француженок и венгерок. За награды россиянки поспорят 1 октября с командами Японии, Канады и Южной Кореи.

Мужская сборная России в полуфинале эстафеты на 5000 метров стала третьей, уступив южнокорейцам и китайцам, и продолжит борьбу в финале В.
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