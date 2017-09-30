Ан и Пхенчхан: медали будут, но меньше, чем в Сочи

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С него мы и начнем представлять виды спорта, входящие в программу февральских Игр в Пхенчхане.

Обычно сезон в шорт-треке стартует гораздо позже — в конце октября или начале ноября. Однако четыре года назад, перед сочинской Олимпиадой календарь был совершенно таким же «сдвинутым», как и сейчас. Тогда Кубок мира начался даже еще раньше, 26 сентября, и тоже состоял из быстрых четырех этапов. Что связано с отбором на Игры, который ISU стремится закончить побыстрее.

Этот отбор уложится даже не в четыре, а в три этапа КМ: все олимпийцы станут известны 12 ноября в Шанхае. На любой из шести личных дистанций нужно будет попасть в тридцатку лучших соответствующего кубкового зачета (плюс есть лимитирующая квота — максимум три конькобежца от страны), а в эстафетах — войти по очкам в первую восьмерку.

По все той же схеме четырехлетней давности изменен и регламент этапов Кубка мира. Каждый из них продолжается не по три дня, а по четыре (четверг и пятница — предварительные забеги, суббота и воскресенье — розыгрыш медалей), обходится без «двойных» дистанций (в неолимпийские сезоны победители и призеры либо на 500, либо на 1000 м в каждый уик-энд определяются дважды) и спортсменам разрешено стартовать во всех личных дисциплинах (прежде — максимум в двух за один этап).

С заполнением этих квот у сборной России серьезных проблем возникнуть не должно. Другое дело — шансы на медали Пхенчхана. Особенно на фоне Сочи, где шорт-трек, наряду с фигурным катанием, стал главным «вкладчиком» в наш общемедальный триумф: пять наград, в том числе три — высшего достоинства.

Если еще в «нулевые» этот вид спорта не без оснований считался неевропейской, узкорегиональной забавой для корейцев (19 из 40 возможных золотых на шести Играх), китайцев, канадцев и американцев (еще 18 — то есть, 37 на четыре страны, более 90 процентов!), то в последние годы расклад сил изменился категорически. Вслед за Россией в элиту ворвались сборные из самых разных уголков Земли: Голландия, Венгрия, Казахстан, Япония, Великобритания, на подходе — Франция и Израиль. Ни о каком постоянном доминировании корейцев речи уже давно не идет.

Любопытно, что классические коньки — с их вроде бы великой, более, чем вековой, историей — наоборот, стремительно теряют мировую популярность («сумасшедшая» Голландия — не в счет). И секрет тут прост: шорт-трек с его небольшими, хоккейными катками и контактно-обгонными забегами на вылет явно выигрывает в зрелищности. В том числе — телевизионной.

Однако вернемся к олимпийским перспективам сборной России, которые сегодня выглядят весьма туманно. Прежде всего — из-за той самой, резко возросшей конкуренции. По идее, наши могут претендовать на медали на каждой из восьми дистанций. И состав у команды вроде бы неплохой: есть как признанные звезды вроде 6-кратного олимпийского чемпиона Виктора Ана или абсолютного чемпиона Европы Семена Елистратова, так и много перспективной 19-летней молодежи. Но так ли все еще сильны первые — и готовы ли уже к победам вторые?

Результаты прошлого сезона и первых забегов нового в Будапеште, увы, заставляют усомниться как в одном, так и в другом. Рискну предположить, что за чемпионский титул в Пхенчхане мы если и поборемся, то в трех мужских дисциплинах: номер один — эстафета, номера два и три — «полуторка» и «тысяча» в исполнении Елистратова. Причем шансы на золото невелики везде.

Хочется, конечно, верить, что Ан, вернувшись на корейскую родину, в феврале опять воспарит надо льдом, как в Турине-2006 (11 лет назад!) и Сочи-2014, но… Знаете, «хочется» далеко не всегда означает «верится». Какие-то медали — да, будут. Должны быть. А в остальном, давайте, понадеемся на пресловутую непредсказуемость шорт-трека.

Ну и, конечно, последим за предолимпийскими соревнованиями. Если откуда-то и может еще взяться волна «нового оптимизма», то только оттуда.

28.09-1.10 Кубок мира.1-й этап Будапешт 5-8.10 Кубок мира. 2-й этап Дордрехт (Голландия) 9-12.11 Кубок мира. 3-й этап Шанхай 16-19.11 Кубок мира. 4-й этап Сеул 21-24.12 Чемпионат России Коломна 12-14.01 Чемпионат Европы Дрезден 10-22.02 Олимпиада Пхенчхан 16-18.03 Чемпионат мира Монреаль

На каждом из этапов Кубка мира будут разыгрываться медали на одних и тех же 8 дистанциях: 500, 1000, 1500 м и в эстафетах, как у женщин, так и у мужчин.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Виктор Ан (31 год), Семен Елистратов (27), Владимир Григорьев (33), Денис Айрапетян (20), Александр Шульгинов (19), Артем Козлов (20).

Женщины: Софья Просвирнова (19), Екатерина Ефременкова (19), Екатерина Константинова (21), Татьяна Бородулина (32), Юлия Шишкина (19), Евгения Захарова (22).

Тренер: Андрей Максимов.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЗОНА-2016/17 В ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ

500 м. Мужчины.

ЧМ: 1. Кнехт (Голландия). 2. Ву Дайцзинь (Китай), 3. Сео Йи Ра (Корея). 7. Ан (Россия).

КМ: 1. Ву Дайцзинь (Китай). 2. Ажгалиев (Казахстан). 3. Лю Шаолинь (Венгрия). 7. Ан (Россия). 9. Елистратов (Россия).

1000 м. Мужчины.

ЧМ: 1. Сео Йи Ра (Корея). 2. Лю Шаоянь (Венгрия). 3. Ш. Амлен (Канада). 5. Елистратов (Россия).

КМ: 1. Лю Шаоянь (Венгрия). 2. Фоконне (Франция). 3. Жумагазиев (Казахстан). 9. Елистратов (Россия).

1500 м. Мужчины.

ЧМ: 1. Син Да Вун (Корея). 2. Жирар (Канада). 3. Сео Йи Ра (Корея). 4. Ан (Россия).

КМ: 1. Кнехт (Голландия). 2. Ли Юн Су (Корея). 3. Елистратов (Россия).

Эстафета 5000 м. Мужчины.

ЧМ: 1. Голландия. 2. Китай. 3. Венгрия. 4. Россия (Ан, Елистратов, Григорьев, Шульгинов).

КМ: 1. Голландия. 2. Китай. 3. Венгрия. 4. Россия.

500 м. Женщины.

ЧМ: 1. Фань Кесинь (Китай). 2. Сен-Желе (Канада). 3. Ким Чжи Ю (Корея). 11. Константинова (Россия).

КМ: 1. Сен-Желе (Канада). 2. Кристи (Великобритания). 3. Фань Кесинь (Китай). 14. Захарова (Россия).

1000 м. Женщины.

ЧМ: 1. Кристи (Великобритания). 2. Сен-Желе (Канада). 3. Шультинг (Голландия). 12. Просвирнова (Россия).

КМ: 1. Шультинг (Голландия). 2. Чой Мин Ен (Корея). 3. Кристи (Великобритания). 17. Просвирнова (Россия).

1500 м. Женщины.

ЧМ: 1. Кристи (Великобритания). 2. Сен-Желе (Канада). 3. Шим Сук Хи (Корея). 9. Просвирнова (Россия).

КМ: 1. Шим Сук Хи (Корея). 2. Шультинг (Голландия). 3. Бутен (Канада). 5. Ефременкова (Россия).

Эстафета 3000 м. Женщины.

ЧМ: 1. Китай. 2. Венгрия. 3. Япония. 6. Россия (Просвирнова, Ефременкова, Бородулина, Захарова).

КМ: 1. Корея. 2. Канада. 3. Голландия. 7. Россия.





Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 2 2 0 4 2 Корея 2 0 4 6 3 Голландия 2 0 1 3 4 Великобритания 2 0 0 2 5 Канада 0 4 1 5 6 Венгрия 0 2 1 3 7 Япония 0 0 1 1

Чемпионат мира проходил в Роттердаме.