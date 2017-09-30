Ан и Пхенчхан: медали будут, но меньше, чем в Сочи
В субботу в Будапеште состоятся первые серьезные финалы олимпийского зимнего сезона — в рамках первого этапа Кубка мира по
шорт-треку.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С него мы и начнем представлять виды спорта, входящие в программу февральских Игр в Пхенчхане.
Обычно сезон в
Этот отбор уложится даже не в четыре, а в три этапа КМ: все олимпийцы станут известны 12 ноября в Шанхае. На любой из шести личных дистанций нужно будет попасть в тридцатку лучших соответствующего кубкового зачета (плюс есть лимитирующая квота — максимум три конькобежца от страны), а в эстафетах — войти по очкам в первую восьмерку.
По все той же схеме четырехлетней давности изменен и регламент этапов Кубка мира. Каждый из них продолжается не по три дня, а по четыре (четверг и пятница — предварительные забеги, суббота и воскресенье — розыгрыш медалей), обходится без «двойных» дистанций (в неолимпийские сезоны победители и призеры либо на 500, либо на 1000 м в каждый
С заполнением этих квот у сборной России серьезных проблем возникнуть не должно. Другое дело — шансы на медали Пхенчхана. Особенно на фоне Сочи, где
Если еще в «нулевые» этот вид спорта не без оснований считался неевропейской, узкорегиональной забавой для корейцев (19 из 40 возможных золотых на шести Играх), китайцев, канадцев и американцев (еще 18 — то есть, 37 на четыре страны, более 90 процентов!), то в последние годы расклад сил изменился категорически. Вслед за Россией в элиту ворвались сборные из самых разных уголков Земли: Голландия, Венгрия, Казахстан, Япония, Великобритания, на подходе — Франция и Израиль. Ни о каком постоянном доминировании корейцев речи уже давно не идет.
Любопытно, что классические коньки — с их вроде бы великой, более, чем вековой, историей — наоборот, стремительно теряют мировую популярность («сумасшедшая» Голландия — не в счет). И секрет тут прост:
Однако вернемся к олимпийским перспективам сборной России, которые сегодня выглядят весьма туманно. Прежде всего —
Результаты прошлого сезона и первых забегов нового в Будапеште, увы, заставляют усомниться как в одном, так и в другом. Рискну предположить, что за чемпионский титул в Пхенчхане мы если и поборемся, то в трех мужских дисциплинах: номер один — эстафета, номера два и три — «полуторка» и «тысяча» в исполнении Елистратова. Причем шансы на золото невелики везде.
Хочется, конечно, верить, что Ан, вернувшись на корейскую родину, в феврале опять воспарит надо льдом, как в Турине-2006 (11 лет назад!) и Сочи-2014, но… Знаете, «хочется» далеко не всегда означает «верится».
Ну и, конечно, последим за предолимпийскими соревнованиями. Если
|28.09-1.10
|Кубок мира.1-й этап
|Будапешт
|5-8.10
|Кубок мира. 2-й этап
|Дордрехт (Голландия)
|9-12.11
|Кубок мира. 3-й этап
|Шанхай
|16-19.11
|Кубок мира. 4-й этап
|Сеул
|21-24.12
|Чемпионат России
|Коломна
|12-14.01
|Чемпионат Европы
|Дрезден
|10-22.02
|Олимпиада
|Пхенчхан
|16-18.03
|Чемпионат мира
|Монреаль
На каждом из этапов Кубка мира будут разыгрываться медали на одних и тех же 8 дистанциях: 500, 1000, 1500 м и в эстафетах, как у женщин, так и у мужчин.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
Мужчины: Виктор Ан (31 год), Семен Елистратов (27), Владимир Григорьев (33), Денис Айрапетян (20), Александр Шульгинов (19), Артем Козлов (20).
Женщины: Софья Просвирнова (19), Екатерина Ефременкова (19), Екатерина Константинова (21), Татьяна Бородулина (32), Юлия Шишкина (19), Евгения Захарова (22).
Тренер: Андрей Максимов.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЗОНА-2016/17 В ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ
500 м. Мужчины.
ЧМ: 1. Кнехт (Голландия). 2. Ву Дайцзинь (Китай), 3. Сео Йи Ра (Корея). 7. Ан (Россия).
КМ: 1. Ву Дайцзинь (Китай). 2. Ажгалиев (Казахстан). 3. Лю Шаолинь (Венгрия). 7. Ан (Россия). 9. Елистратов (Россия).
1000 м. Мужчины.
ЧМ: 1. Сео Йи Ра (Корея). 2. Лю Шаоянь (Венгрия). 3. Ш. Амлен (Канада). 5. Елистратов (Россия).
КМ: 1. Лю Шаоянь (Венгрия). 2. Фоконне (Франция). 3. Жумагазиев (Казахстан). 9. Елистратов (Россия).
1500 м. Мужчины.
ЧМ: 1. Син Да Вун (Корея). 2. Жирар (Канада). 3. Сео Йи Ра (Корея). 4. Ан (Россия).
КМ: 1. Кнехт (Голландия). 2. Ли Юн Су (Корея). 3. Елистратов (Россия).
Эстафета 5000 м. Мужчины.
ЧМ: 1. Голландия. 2. Китай. 3. Венгрия. 4. Россия (Ан, Елистратов, Григорьев, Шульгинов).
КМ: 1. Голландия. 2. Китай. 3. Венгрия. 4. Россия.
500 м. Женщины.
ЧМ: 1. Фань Кесинь (Китай). 2.
КМ: 1.
1000 м. Женщины.
ЧМ: 1. Кристи (Великобритания). 2.
КМ: 1. Шультинг (Голландия). 2. Чой Мин Ен (Корея). 3. Кристи (Великобритания). 17. Просвирнова (Россия).
1500 м. Женщины.
ЧМ: 1. Кристи (Великобритания). 2.
КМ: 1. Шим Сук Хи (Корея). 2. Шультинг (Голландия). 3. Бутен (Канада). 5. Ефременкова (Россия).
Эстафета 3000 м. Женщины.
ЧМ: 1. Китай. 2. Венгрия. 3. Япония. 6. Россия (Просвирнова, Ефременкова, Бородулина, Захарова).
КМ: 1. Корея. 2. Канада. 3. Голландия. 7. Россия.
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|2
|2
|0
|4
|2
|Корея
|2
|0
|4
|6
|3
|Голландия
|2
|0
|1
|3
|4
|Великобритания
|2
|0
|0
|2
|5
|Канада
|0
|4
|1
|5
|6
|Венгрия
|0
|2
|1
|3
|7
|Япония
|0
|0
|1
|1
Чемпионат мира проходил в Роттердаме.
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|3
|1
|1
|5
|2
|Китай
|2
|3
|1
|6
|3
|Корея
|2
|1
|2
|5
|4
|Канада
|1
|1
|1
|3
|5
|Италия
|0
|1
|2
|3
|6
|США
|0
|1
|0
|1
|7
|Голландия
|0
|0
|1
|1
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