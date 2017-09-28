Ан и Елистратов открывают олимпийский сезон
Сегодня в Будапеште стартует первый этап первого из зимних Кубков мира-2017/18 — по
шорт-треку. До 9 февраля, когда в корейском Пхенчхане откроются Олимпийские игры, остается 134 дня.
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Видимо, что-то случилось...
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102 НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИИ
Ожидание близкой Олимпиады — штука особенная. Даже чемпионат мира по футболу, при всей его всепланетной притягательности, кое в чем посоперничать с Играми никогда не сможет. Там все слишком общеизвестно и потому — запутано. Одни испанцы (впрочем, не только они) до судорог обожают португальского Криштиану Роналду и ненавидят аргентинского Месси, другие — наоборот, и при этом оба многотысячных «клана» не забывают ревностно следить за балансом «Реал"-«Барселона» в своей сборной. Как и итальянцы — по линии «Милан"-«Ювентус», не о говоря уже о наших «Спартаке» с ЦСКА.
На Олимпиаде все
Это можно сравнить с нобелевской премией.
В общем, олимпийская победа — это настоящий, честный, неоспоримый патриотизм. Что в России наших дней, при всей ее изобретательности на выдуманные поводы, встречается
ЗАБЫТЬ ДОПИНГ И ВСПОМНИТЬ СОЧИ
Важная оговорка — для тех, кто уже крутит пальцами у виска и хихикает над моими формулировками про олимпийские «честность-беспримесность». Да, я в курсе, что такое допинг, и знаю, что над сборной России до сих пор висит угроза недопуска в Пхенчхан-2018 — как частичного, на манер летних Игр в Рио-2016, так даже и полного. Но,
Посему предлагаю вроде бы страусиный, а на самом деле единственно разумный вариант: коли сборная России на данный момент не дисквалифицирована, то давайте считать ее полноправным участником предстоящих Игр. Разумеется, с учетом уже отстраненных отдельных атлетов (такие, кстати, есть не только у нас), но не более. А менять подход будем, когда
Думаю, в итоге Россия в Пхенчхан
Закройте глаза — и вы живо представите себе вновь ту самую «птицу-тройку» из наших лыжников на ослепительном во всех смыслах финише 50-километрового марафона в последний день сочинских Игр…
Вспомнили?
Заерзали?
Захлюпали?
Вот
ГЕРМАНИЯ — 17 ЗОЛОТЫХ, РОССИЯ — ТОЛЬКО 4
Хотя, если
Это доказывает и статистика минувшего, предолимпийского сезона, который по традиции включал в себя чемпионаты мира по всем зимним видам. Их суммарный итог для России: лишь 4 золота вместо сочинской «чертовой дюжины» и девятое место вместо первого. При всех «поправках на ветер» (Игры всегда приносят массу сенсаций, плюс их программа местами отличается от первенств планеты — взять хотя бы чередование классического и конькового стилей в лыжах) разница в три с лишним раза — это чересчур. Собственно, наше золото ЧМ-2016/17 добыли лыжник Сергей Устюгов (при всем уважении к его напарнику по командному спринту Никите Крюкову), фигуристка Евгения Медведева, эстафетная четверка биатлонистов — и все. Прямо скажем, не густо.
С другой стороны, я практически уверен: в Пхенчхане четырьмя чемпионскими титулами наши не ограничатся. И сейчас предложил бы вам ориентироваться примерно штук на
Итак, обратный отсчет запущен, и я имею честь пригласить вас к изучению предолимпийского «паззла». Мы будем его разбирать, изучать кусочки (как группами, так и по отдельности), потом собирать, а потом разбирать снова, и так — до бесконе…
Хотя какая тут может быть «бесконечность»? У нас
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