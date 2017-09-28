Ан и Елистратов открывают олимпийский сезон

102 НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИИ

Ожидание близкой Олимпиады — штука особенная. Даже чемпионат мира по футболу, при всей его всепланетной притягательности, кое в чем посоперничать с Играми никогда не сможет. Там все слишком общеизвестно и потому — запутано. Одни испанцы (впрочем, не только они) до судорог обожают португальского Криштиану Роналду и ненавидят аргентинского Месси, другие — наоборот, и при этом оба многотысячных «клана» не забывают ревностно следить за балансом «Реал"-«Барселона» в своей сборной. Как и итальянцы — по линии «Милан"-«Ювентус», не о говоря уже о наших «Спартаке» с ЦСКА.

На Олимпиаде все по-другому. Это не просто праздник, а праздник-загадка. Большинство участников Игр в мировом масштабе не шибко известны. Если они и интересуют массовую публику, то раз в четыре года. Значит, те из них, кто становятся олимпийскими героями, как правило обретают звездный статус впервые. Без лишних предысторий и примесей.

Это можно сравнить с нобелевской премией. Пашет-пашет некий умник годами в тихой лаборатории или дома за письменным столом, и вдруг — бац, его имя начинает звучать из каждого утюга. Причем звучать заслуженно: мало кто из «простых смертных» захочет вникать в суть открытия по квантовой физике, но уж радость-гордость за «своего нобеля» мы все почувствуем непременно. Может даже пару стихотворений Бродского в интернете прочтем — ну, или пару ближайших трансляций с нашим чемпионом по неведомому прежде сноуборду посмотрим.

В общем, олимпийская победа — это настоящий, честный, неоспоримый патриотизм. Что в России наших дней, при всей ее изобретательности на выдуманные поводы, встречается ого-го как нечасто. Кстати, «нобеля» дают только шесть раз в год, а в корейском городе с труднопроизносимым названием Пхенчхан «спортивных нобелей» за две с половиной февральских недели раздадут больше сотни! Есть ради чего попускать слюну ближайшие четыре месяца.

ЗАБЫТЬ ДОПИНГ И ВСПОМНИТЬ СОЧИ

Важная оговорка — для тех, кто уже крутит пальцами у виска и хихикает над моими формулировками про олимпийские «честность-беспримесность». Да, я в курсе, что такое допинг, и знаю, что над сборной России до сих пор висит угроза недопуска в Пхенчхан-2018 — как частичного, на манер летних Игр в Рио-2016, так даже и полного. Но, во-первых, последние события на этом фронте не могут не внушать оптимизма (в частности, «оправдание» 95 наших из «доклада Макларена»). А во-вторых, для себя я уже давно решил: заранее оглядываться на фактор допинга — дело совершенно бессмысленное. Тут ведь предсказать ничего толком нельзя.

Посему предлагаю вроде бы страусиный, а на самом деле единственно разумный вариант: коли сборная России на данный момент не дисквалифицирована, то давайте считать ее полноправным участником предстоящих Игр. Разумеется, с учетом уже отстраненных отдельных атлетов (такие, кстати, есть не только у нас), но не более. А менять подход будем, когда что-то действительно изменится. Так сказать, де юре. Иначе можем по глупости сами себя лишить описанной выше интереснейшей процедуры «олимпийского предвкушения».

Думаю, в итоге Россия в Пхенчхан все-таки поедет — и не какими-то там «огрызками». Либо во всех 15 видах спорта, либо почти во всех. Так не лучше ли, чем в преддверии корейского февраля-2018 заранее шарахаться от «призраков допинга», вспомнить другой февраль — из предыдущей зимней Олимпиады? Все-таки нам оттуда есть чего вспоминать. Вопреки всяким «царапинкам на крышечках от бутылочек с пи-пи».

Закройте глаза — и вы живо представите себе вновь ту самую «птицу-тройку» из наших лыжников на ослепительном во всех смыслах финише 50-километрового марафона в последний день сочинских Игр…

Вспомнили?

Заерзали?

Захлюпали?

Вот то-то и оно.

ГЕРМАНИЯ — 17 ЗОЛОТЫХ, РОССИЯ — ТОЛЬКО 4

Хотя, если по-честному, надо тут же признать и нечто другое, противоположно-приземляющее: шансов повторить в Пхенчхане сочинский триумф с 13 золотыми медалями у России нет. Не мало, не «очень мало» и не «мало, как только возможно», а просто ноль. Ноль целых, шиш десятых. Даже обернись вдруг Макларен с WADA из наших ярых противников нашими же оголтелыми союзниками, общей картины это не изменило бы.

Это доказывает и статистика минувшего, предолимпийского сезона, который по традиции включал в себя чемпионаты мира по всем зимним видам. Их суммарный итог для России: лишь 4 золота вместо сочинской «чертовой дюжины» и девятое место вместо первого. При всех «поправках на ветер» (Игры всегда приносят массу сенсаций, плюс их программа местами отличается от первенств планеты — взять хотя бы чередование классического и конькового стилей в лыжах) разница в три с лишним раза — это чересчур. Собственно, наше золото ЧМ-2016/17 добыли лыжник Сергей Устюгов (при всем уважении к его напарнику по командному спринту Никите Крюкову), фигуристка Евгения Медведева, эстафетная четверка биатлонистов — и все. Прямо скажем, не густо.

С другой стороны, я практически уверен: в Пхенчхане четырьмя чемпионскими титулами наши не ограничатся. И сейчас предложил бы вам ориентироваться примерно штук на семь-восемь. Слишком много еще всего впереди и слишком многое может измениться. К примеру, немцы, при всем их прогрессе прошлого сезона, прекрасно осознают, что своими эффектными 17 золотыми (см. таблицы) они тоже обязаны весьма узкому кругу звезд — саночникам, бобслеистам, двоеборцам и биатлонной приме Лауре Дальмайер.

Итак, обратный отсчет запущен, и я имею честь пригласить вас к изучению предолимпийского «паззла». Мы будем его разбирать, изучать кусочки (как группами, так и по отдельности), потом собирать, а потом разбирать снова, и так — до бесконе…