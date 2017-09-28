Олимпийские отборочные соревнования по шорт-треку стартуют в Будапеште
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Первый этап розыгрыша Кубка мира по
шорт-треку стартует в четверг в Будапеште. Четыре осенних кубковых этапа являются отборочными на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
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В течение двух месяцев состоятся этапы Кубка мира по
В Пхенчхане в
В составе сборной России старт в кубковом сезоне возьмут 12 человек. В мужском турнире выступят Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Артем Козлов и Александр Шульгинов. Ан заявлен на дистанциях 500 и 1000 м, Елистратов — 1000 и 1500 м, Григорьев — 1000 м. В женскую команду вошли Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова и Юлия Шишкина.
Этап в Будапеште пройдет в течение четырех дней. На
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В прошлом сезоне сборная России по
Ан, Елистратов и Григорьев входили в золотую эстафетную команду на Олимпиаде 2014 года, на счету Ана в Сочи также победы на дистанциях 500 и 1000 м. Российские спортсмены вправе рассчитывать на медали и в Пхенчхане, где главными фаворитами будут
При этом в зачете Кубка мира на отдельных дистанциях сезона-2016/17 у мужчин хозяева ближайшей Олимпиады победить не смогли. На 500 м не оказалось равных Ву Дацзину из Китая, 1000 м — выступающему за Венгрию Шаоану Лю, 1500 м — Шинки Кнегту из Нидерландов, сборная Нидерландов набрала больше всех очков в эстафетном зачете.
В женском турнире эстафетная команда Южной Кореи заняла первое место, тогда как 20-летняя Шим
В олимпийском сезоне программа Кубка мира будет сокращена — ноябрьский этап в Сеуле станет финальным. Чемпионат мира по
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