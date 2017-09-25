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25 сентября 2017, 14:20 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Российские конькобежцы и шорт-трекисты будут готовиться к ОИ-2018 в Сеуле и Обихиро

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские конькобежцы и шорт-трекисты проведут завершающие перед Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане сборы в Сеуле и японском Обихиро соответственно. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Старты в этих видах спорта будут проходить на аренах в <span class=error>Канныне</span>. Увеличить
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«Шорт-трекисты будут проводить завершающий сбор прямо перед Играми в Сеуле, а конькобежцы — в японском Обихиро», — сказал Кравцов.

Соревнования конькобежцев пройдут с 10 по 24 февраля, а шорт-трекистов — с 10 по 22 февраля. Старты в этих видах спорта будут проходить на аренах в Канныне.

До Олимпийских игр сборные России по конькобежному спорту и шорт-треку примут участие в четырех этапах Кубка мира и чемпионатах Европы.
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