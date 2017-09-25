Российские конькобежцы и шорт-трекисты будут готовиться к ОИ-2018 в Сеуле и Обихиро

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«Шорт-трекисты будут проводить завершающий сбор прямо перед Играми в Сеуле, а конькобежцы — в японском Обихиро», — сказал Кравцов.

Соревнования конькобежцев пройдут с 10 по 24 февраля, а шорт-трекистов — с 10 по 22 февраля. Старты в этих видах спорта будут проходить на аренах в Канныне.