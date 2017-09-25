Российские конькобежцы и шорт-трекисты будут готовиться к ОИ-2018 в Сеуле и Обихиро
МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские конькобежцы и
шорт-трекисты проведут завершающие перед Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане сборы в Сеуле и японском Обихиро соответственно. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Шорт-трекисты будут проводить завершающий сбор прямо перед Играми в Сеуле, а конькобежцы — в японском Обихиро», — сказал Кравцов.
Соревнования конькобежцев пройдут с 10 по 24 февраля, а
До Олимпийских игр сборные России по конькобежному спорту и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter