Конькобежка Асеева из-за травмы не выступит на отборочном старте в Коломне
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская конькобежка Надежда Асеева из-за травмы не выступит на отборочных соревнованиях Кубок Шавырина в подмосковной Коломне.
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В апреле Асеева травмировала колено, после чего перенесла операцию. Кубок Шавырина пройдет
«На лед я вернулась, но некоторые упражнения до сих пор делать не могу. Честно сказать, думала, что восстановление будет идти быстрее, но на Кубке Шавырина пока стартовать рановато, буду стараться и восстанавливаться в декабрьскому чемпионату России», — сказала Асеева по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Сейчас форсировать восстановление было бы неправильно. Нужно думать, прежде всего, о будущем, потому что ускоренное возвращение в строй может дать осложнения, а этого допустить нельзя», — сообщил агентству «Р-Спорт» тренер женской спринтерской группы сборной России Сергей Клевченя.
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