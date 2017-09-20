Конькобежка Асеева из-за травмы не выступит на отборочном старте в Коломне

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В апреле Асеева травмировала колено, после чего перенесла операцию. Кубок Шавырина пройдет 27—29 октября в Коломне и будет квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира.

«На лед я вернулась, но некоторые упражнения до сих пор делать не могу. Честно сказать, думала, что восстановление будет идти быстрее, но на Кубке Шавырина пока стартовать рановато, буду стараться и восстанавливаться в декабрьскому чемпионату России», — сказала Асеева по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Сейчас форсировать восстановление было бы неправильно. Нужно думать, прежде всего, о будущем, потому что ускоренное возвращение в строй может дать осложнения, а этого допустить нельзя», — сообщил агентству «Р-Спорт» тренер женской спринтерской группы сборной России Сергей Клевченя.