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19 сентября 2017, 0:44 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Виктор Ан намерен продолжить карьеру после ОИ-2018

Самый титулованный шорт-трекист в истории, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан заявил, что планирует продолжить карьеру после Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в стране, где он родился, в Южной Корее.

Самый титулованный <nobr>шорт-трекист</nobr> в истории шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан заявил что планирует продолжить карьеру после Олимпийских игр 2018 года которые состоятся в стране где он родился в Южной Корее. Увеличить
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«Готовлюсь к Олимпиаде-2018. После Олимпийски игр в Пхенчхане я ещё хочу продолжить свою спортивную карьеру. Когда закончу, не знаю. Закончу, когда пожелаю», — сказал Ан по-русски в эфире «Матча».

За сборную России Ан выступает с 2012 года, половину своих золотых олимпийских медалей он завоевал на Играх в Сочи, после которых хотел завершить карьеру. Затем передумал и решил остаться до Олимпиады в Корее.
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