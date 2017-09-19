Виктор Ан намерен продолжить карьеру после ОИ-2018
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шорт-трекист в истории, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан заявил, что планирует продолжить карьеру после Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в стране, где он родился, в Южной Корее.
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«Готовлюсь к Олимпиаде-2018. После Олимпийски игр в Пхенчхане я ещё хочу продолжить свою спортивную карьеру. Когда закончу, не знаю. Закончу, когда пожелаю», — сказал Ан
За сборную России Ан выступает с 2012 года, половину своих золотых олимпийских медалей он завоевал на Играх в Сочи, после которых хотел завершить карьеру. Затем передумал и решил остаться до Олимпиады в Корее.
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