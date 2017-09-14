Семен Елистратов: Не вызвать ли мне Макгрегора на лед?
27-летний россиянин — о старте сезона, важности Кубка мира в олимпийский сезон и «золотой четверке», которая выиграла эстафету на Играх в Сочи.
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Сезон у
— Ничего страшного, — заверил Елистратов. — Если нужно, готов начинать хоть в августе.
— Ждете стартов с нетерпением? Биатлонисты, например, не любят
— Бедные биатлонисты! У меня ничего такого. Подстраиваюсь под то, что есть.
— Почему
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— С чем это связано?
— На Кубке мира мы будем завоевывать олимпийские квоты. И если, например, в прошлом году на одном этапе я мог бежать лишь две дистанции, то теперь имею право выступить на всех. Многие будут этим пользоваться, нужно больше времени на восстановление. Поэтому в четверг и пятницу будет квалификация, а в
— В Пхенчхан пока не квалифицировался никто? Или прошлогодний сезон тоже учитывается?
— Схема такая: на каждую дистанцию отбираются те, кто будет входить в первую тридцатку по очкам по итогам первых трех этапов Кубка мира этого сезона. В эстафете нужно попадать в числе восьми первых команд, потому что в Пхенчхане этот вид программы начнется с полуфинала. От одной страны на дистанцию может квалифицироваться три человека.
ШЕСТИ СТАРТОВ ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ ДОСТАТОЧНО
— В этом сезоне в
— Помимо них в конце декабря у нас будет чемпионат России, а в январе — чемпионат Европы. Шести стартов вполне достаточно для подведения к Олимпийским играм.
— Кубок мира у вас закончится уже в середине ноября. А чемпионат Европы пройдет в середине января. Что вы будете делать целых два месяца без международных стартов?
— Такой перерыв всегда. Почему? Я не знаю. Не мы это решаем. Наше дело — привыкнуть к тому графику, который существует.
— То есть, весь этот период вы просто будете очень много тренироваться?
— Можно сказать и так.
— В легкой атлетике некоторые спортсмены набирают форму через старты. У вас такое невозможно в принципе?
— У нас другая специфика. За одни соревнования я могу на максимуме пробежать пять раз по 500 м, пять раз по 1000 м, пять раз по 1500 м и еще три раза эстафету. Все — на полную катушку. И это за три дня! Потом четыре дня перерыва — и следующий этап Кубка мира, на котором нужно все повторить. Это сильно изматывает.
— Как восстанавливаетесь? Неделю лежите на кровати?
— Как правило, после такого нас дней на
ПОСЛЕ ИСТОРИИ С МЕЛЬДОНИЕМ СОН МНЕ ТОЛЬКО СНИЛСЯ
— Насколько показательны Кубок мира и чемпионат Европы в олимпийский сезон?
— Это абсолютно разные соревнования. В нынешнем сезоне они будут не показательными. На свои места все встанет только в Пхенчхане.
— В прошлом году вы «разнесли» всех на чемпионате Европы, выиграв общий зачет. Но на чемпионате мира остались без единой личной медали. Какие выводы сделали?
— Я действительно проиграл чемпионат мира. И решил
— Прошлый сезон — самый сложный в вашей карьере?
— Однозначно. Наверное, вся эта история с мельдонием
ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ МЕНЯ — АНДРЕЙ МАКСИМОВ
— Сборную России сейчас возглавляет Андрей Максимов.
— Конечно. Все ведь развиваются, скорости растут. Работать по одному плану бесперспективно.
— Вы, наверное, в восторге от того, что сборную возглавляет ваш личный тренер, под руководством которого вы прошли почти весь свой спортивный путь?
— Для меня Андрей Иванович — самый лучший специалист. Я же вырос под его руководством. Мы вместе пережили много тяжелых ситуаций, и он каждый раз меня вытаскивал. Что бы ни случилось — для меня он лучший в своем деле.
— С Кросом связь держите?
— Когда встречаемся на соревнованиях, конечно, здороваемся. Но такого, чтобы постоянно переписываться и созваниваться — нет.
— Расскажите вкратце о каждом из «золотой четверки», которая покорила всех в Сочи. Владимир Григорьев сконцентрирован только на 500 м и эстафете?
— Думаю, да. Он сосредоточен на этом, работает. А вот Виктор Ан планирует выступать на всех дистанциях. Он уже в хороших кондициях.
— Руслан Захаров ушел в коньки. Удивило?
— В
— Можете себе представить, чтобы
— Были разные примеры. Вот кореец Ли Сын Хун перешел из
— У вас нет мыслей попробовать себя в коньках нет?
— Нет. Вот с супругой смеялись, что можно в UFC выйти против Конора Макгрегора.
— Так вы лучше его вызовите на лед. Майкл Фелпс вон в бассейн уже позвал. Занимайте очередь.
— Да, можно. Макгрегор же такой — ему год на подготовку и все нормально будет. Правда, у нас столько, как в боксе, не заработать, поэтому он вряд ли согласится.
ХОЧУ БЕЖАТЬ ВСЕ ДИСТАНЦИИ
— В Сочи был триумф российского
— Олимпийские игры и медали там — такая штука, что прогнозы бессмысленны. В моей карьере много раз было такое, когда подготовка идет идеально, а потом за день до старта вдруг происходит
— Самая успешная ваша дистанция — 1500 м. При подготовке к Пхенчхану будете делать акцент на ней?
— Я считаю, что в свои 27 лет способен бежать все дистанции. И я могу одновременно хорошо выступать как на 1500 м, так и на 500 м. Вот начнутся соревнования — и будет видно.
— Финал «полуторки» в Пхенчхане будет 10 февраля, а эстафеты и 500 м — 22 февраля. Комфортно выступать, когда турнир так растянут?
— Для меня это просто отлично! Чтобы подряд бежать все дистанции на таком уровне, нужно обладать лошадиным здоровьем. И мне олимпийская схема проведения соревнований очень нравится. Будет время перевести дух между дистанциями.
— А вот церемонию открытия вы, как и в Сочи, пропустите. Обидно?
— Ни капли! Мы же профессиональные спортсмены и для нас самое главное — отстаивать честь страны и флага на арене, показывать результат. Едем туда только за этим. А церемонии я обычно прошу посмотреть родителей и жену. Они потом мне рассказывают, как все красиво и красочно было. Так что ничего страшного.
Семен ЕЛИСТРАТОВ, родился 3 мая 1990 года в Уфе
Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, чемпион мира-2015 (1500 м), восьмикратный чемпион Европы (в 2017 году выиграл абсолютно первенство).
В марте 2016 был отстранен
ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН В
КУБОК МИРА
1 этап. 28 сентября — 1 октября. Будапешт.
2 этап.
3 этап.
4 этап.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
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