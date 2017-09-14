Семен Елистратов: Не вызвать ли мне Макгрегора на лед?

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Сезон у шорт-трекистов начинается очень рано. Первый этап Кубка мира стартует уже 28 сентября.

— Ничего страшного, — заверил Елистратов. — Если нужно, готов начинать хоть в августе.

— Ждете стартов с нетерпением? Биатлонисты, например, не любят сентябрь-октябрь. Монотонная работа надоедает, хочется поскорее соревноваться.

— Бедные биатлонисты! У меня ничего такого. Подстраиваюсь под то, что есть.

— Почему все-таки зимний сезон начинается у вас так рано? Сентябрь — это далеко еще не зима.

— По-моему, перед Олимпийскими играми в Сочи все было так же. Отборочный Кубок СКР в августе и начало международного сезона в октябре. Единственное отличие — длительность этапа Кубка мира. Раньше он шел три дня, а теперь будет четыре.

— С чем это связано?

— На Кубке мира мы будем завоевывать олимпийские квоты. И если, например, в прошлом году на одном этапе я мог бежать лишь две дистанции, то теперь имею право выступить на всех. Многие будут этим пользоваться, нужно больше времени на восстановление. Поэтому в четверг и пятницу будет квалификация, а в субботу-воскресенье — полуфиналы и финалы.

— В Пхенчхан пока не квалифицировался никто? Или прошлогодний сезон тоже учитывается?

— Схема такая: на каждую дистанцию отбираются те, кто будет входить в первую тридцатку по очкам по итогам первых трех этапов Кубка мира этого сезона. В эстафете нужно попадать в числе восьми первых команд, потому что в Пхенчхане этот вид программы начнется с полуфинала. От одной страны на дистанцию может квалифицироваться три человека.

Семен ЕЛИСТРАТОВ. AFP 2017

ШЕСТИ СТАРТОВ ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ ДОСТАТОЧНО

— В этом сезоне в шорт-треке всего четыре этапа Кубка мира. Не маловато?

— Помимо них в конце декабря у нас будет чемпионат России, а в январе — чемпионат Европы. Шести стартов вполне достаточно для подведения к Олимпийским играм.

— Кубок мира у вас закончится уже в середине ноября. А чемпионат Европы пройдет в середине января. Что вы будете делать целых два месяца без международных стартов?

— Такой перерыв всегда. Почему? Я не знаю. Не мы это решаем. Наше дело — привыкнуть к тому графику, который существует.

— То есть, весь этот период вы просто будете очень много тренироваться?

— Можно сказать и так.

— В легкой атлетике некоторые спортсмены набирают форму через старты. У вас такое невозможно в принципе?

— У нас другая специфика. За одни соревнования я могу на максимуме пробежать пять раз по 500 м, пять раз по 1000 м, пять раз по 1500 м и еще три раза эстафету. Все — на полную катушку. И это за три дня! Потом четыре дня перерыва — и следующий этап Кубка мира, на котором нужно все повторить. Это сильно изматывает.

— Как восстанавливаетесь? Неделю лежите на кровати?

— Как правило, после такого нас дней на пять-шесть отпускают домой. Полежать там, конечно, можно, но каждый день хотя бы по часу-два нужно делать легкие аэробные тренировки. Потом возвращаемся на сбор, пара втягивающих тренировок — и опять за работу. Организм ко всему привыкает.

Семен ЕЛИСТРАТОВ. AFP 2017

ПОСЛЕ ИСТОРИИ С МЕЛЬДОНИЕМ СОН МНЕ ТОЛЬКО СНИЛСЯ

— Насколько показательны Кубок мира и чемпионат Европы в олимпийский сезон?

— Это абсолютно разные соревнования. В нынешнем сезоне они будут не показательными. На свои места все встанет только в Пхенчхане.

— В прошлом году вы «разнесли» всех на чемпионате Европы, выиграв общий зачет. Но на чемпионате мира остались без единой личной медали. Какие выводы сделали?

— Я действительно проиграл чемпионат мира. И решил кое-что для себя. Но выносить свои мысли на всеобщее обозрение не хочу.

— Прошлый сезон — самый сложный в вашей карьере?

— Однозначно. Наверное, вся эта история с мельдонием все-таки дала знать о себе. За первые четыре месяца после того, как меня оправдали, я практически забыл, что такое сон. Как говорится, он мне только снился. Этот период как раз пришелся на летнюю подготовку. И чемпионат Европы, который я потом выиграл, был для меня очень важным турниром в плане проверки себя на прочность. Тот сезон не забуду никогда. Но, думаю, я справился.

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ МЕНЯ — АНДРЕЙ МАКСИМОВ

— Сборную России сейчас возглавляет Андрей Максимов. Что-то в тренировочном плане по сравнению с временами Себастьяна Кроса изменилось?

— Конечно. Все ведь развиваются, скорости растут. Работать по одному плану бесперспективно.

— Вы, наверное, в восторге от того, что сборную возглавляет ваш личный тренер, под руководством которого вы прошли почти весь свой спортивный путь?

— Для меня Андрей Иванович — самый лучший специалист. Я же вырос под его руководством. Мы вместе пережили много тяжелых ситуаций, и он каждый раз меня вытаскивал. Что бы ни случилось — для меня он лучший в своем деле.

— С Кросом связь держите?

— Когда встречаемся на соревнованиях, конечно, здороваемся. Но такого, чтобы постоянно переписываться и созваниваться — нет.

— Расскажите вкратце о каждом из «золотой четверки», которая покорила всех в Сочи. Владимир Григорьев сконцентрирован только на 500 м и эстафете?

— Думаю, да. Он сосредоточен на этом, работает. А вот Виктор Ан планирует выступать на всех дистанциях. Он уже в хороших кондициях.

— Руслан Захаров ушел в коньки. Удивило?

— В какой-то степени — да. Руслан еще много лет назад говорил, что хочет попробовать, но все равно как-то неожиданно.

— Можете себе представить, чтобы кто-то из мужчин успешно совмещал коньки и шорт-трек, как это делает голландка Йорин Тер Морс?

— Были разные примеры. Вот кореец Ли Сын Хун перешел из шорт-трека в коньки за полгода до Олимпийских игр-2010, подготовился — и в Ванкувере стал вторым на 5000 м, а потом выиграл золото на 10000 м после того, как дисквалифицировали Свена Крамера.

— У вас нет мыслей попробовать себя в коньках нет?

— Нет. Вот с супругой смеялись, что можно в UFC выйти против Конора Макгрегора.

— Так вы лучше его вызовите на лед. Майкл Фелпс вон в бассейн уже позвал. Занимайте очередь.

— Да, можно. Макгрегор же такой — ему год на подготовку и все нормально будет. Правда, у нас столько, как в боксе, не заработать, поэтому он вряд ли согласится.

Семен ЕЛИСТРАТОВ. AFP 2017

ХОЧУ БЕЖАТЬ ВСЕ ДИСТАНЦИИ

— В Сочи был триумф российского шорт-трека. Пять медалей! Могут ли корейцы допустить, чтобы какая-либо сборная, кроме их, так же выступила в Пхенчхане? Все-таки для них это национальный вид спорта.

— Олимпийские игры и медали там — такая штука, что прогнозы бессмысленны. В моей карьере много раз было такое, когда подготовка идет идеально, а потом за день до старта вдруг происходит что-то такое, что меняет все с ног на голову. Многие спортсмены выигрывали все подряд на этапах Кубка мира, а потом приезжали на Олимпиаду — и не могли ни на одной из дистанций даже выйти в финал.

— Самая успешная ваша дистанция — 1500 м. При подготовке к Пхенчхану будете делать акцент на ней?

— Я считаю, что в свои 27 лет способен бежать все дистанции. И я могу одновременно хорошо выступать как на 1500 м, так и на 500 м. Вот начнутся соревнования — и будет видно.

— Финал «полуторки» в Пхенчхане будет 10 февраля, а эстафеты и 500 м — 22 февраля. Комфортно выступать, когда турнир так растянут?

— Для меня это просто отлично! Чтобы подряд бежать все дистанции на таком уровне, нужно обладать лошадиным здоровьем. И мне олимпийская схема проведения соревнований очень нравится. Будет время перевести дух между дистанциями.

— А вот церемонию открытия вы, как и в Сочи, пропустите. Обидно?

— Ни капли! Мы же профессиональные спортсмены и для нас самое главное — отстаивать честь страны и флага на арене, показывать результат. Едем туда только за этим. А церемонии я обычно прошу посмотреть родителей и жену. Они потом мне рассказывают, как все красиво и красочно было. Так что ничего страшного.

Семен ЕЛИСТРАТОВ, родился 3 мая 1990 года в Уфе

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, чемпион мира-2015 (1500 м), восьмикратный чемпион Европы (в 2017 году выиграл абсолютно первенство).

Экс-рекордсмен мира на 1000 м.

В марте 2016 был отстранен из-за обнаруженного в допинг-пробе мельдония. Из-за этого пропустил чемпионат мира, на котором был одним из главных фаворитов. 21 апреля 2016 года реабилитирован.

ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН В ШОРТ-ТРЕКЕ

КУБОК МИРА

1 этап. 28 сентября — 1 октября. Будапешт.

2 этап. 5—8 октября . Дордрехт.

3 этап. 9—12 ноября . Шанхай.

4 этап. 16—19 ноября . Сеул.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ