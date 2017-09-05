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5 сентября 2017, 10:30 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Олимпийские чемпионы Ан и Елистратов выступят на первых этапах КМ по шорт-треку

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определил состав на два первых этапа Кубка мира — шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и победитель Игр-2014 в Сочи в эстафете, действующий абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов примут участие в обоих стартах, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник национальной команды Анна Максименко.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. Т</em><span class=error>ренерский</span> штаб сборной России по <nobr>шорт-треку</nobr> определил состав на два первых этапа Кубка мира — шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и победитель Игр-2014 в Сочи в эстафете действующий абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов примут участие в обоих стартах сообщила агентству Р-Спорт начальник национальной команды Анна <span class=error>Максименко</span>. Увеличить
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Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет с 28 сентября по 1 октября в Будапеште, второй — 5—8 октября в голландском Дордрехте. В ноябре пройдут еще два этапа серии, по итогам которых определятся квоты стран на Олимпийские игры 2018 года.

В состав сборной России на два первых этапа сезона вошли: мужчины — Ан, Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов, Артем Козлов, Денис Айрапетян; женщины — Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Евгения Захарова.
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Шорт-трекист Елистратов выиграл 1-й турнир в олимпийском сезоне, победив на Кубке СКР

Шорт-трекист Елистратов выиграл 1-й турнир в олимпийском сезоне, победив на Кубке СКР

МОСКВА, 13 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный абсолютный чемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов одержал победу на Кубке Союза конькобежцев России (СКР), выиграв первый турнир в сезоне-2017/18, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан занял второе место, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборной России Анна Максименко.
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