Олимпийские чемпионы Ан и Елистратов выступят на первых этапах КМ по шорт-треку

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Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет с 28 сентября по 1 октября в Будапеште, второй — 5—8 октября в голландском Дордрехте. В ноябре пройдут еще два этапа серии, по итогам которых определятся квоты стран на Олимпийские игры 2018 года.

В состав сборной России на два первых этапа сезона вошли: мужчины — Ан, Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов, Артем Козлов, Денис Айрапетян; женщины — Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Евгения Захарова.