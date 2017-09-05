Олимпийские чемпионы Ан и Елистратов выступят на первых этапах КМ по шорт-треку
МОСКВА, 5 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определил состав на два первых этапа Кубка мира — шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и победитель Игр-2014 в Сочи в эстафете, действующий абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов примут участие в обоих стартах, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник национальной команды Анна Максименко.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет с 28 сентября по 1 октября в Будапеште, второй —
В состав сборной России на два первых этапа сезона вошли: мужчины — Ан, Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов, Артем Козлов, Денис Айрапетян; женщины — Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Юлия Шишкина, Евгения Захарова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter