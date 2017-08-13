Шорт-трекист Елистратов выиграл 1-й турнир в олимпийском сезоне, победив на Кубке СКР
МОСКВА, 13 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный абсолютный чемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов одержал победу на Кубке Союза конькобежцев России (СКР), выиграв первый турнир в сезоне-2017/18, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан занял второе место, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборной России Анна Максименко.
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Кубок СКР прошел
В заключительный день соревнований Ан стал лучшим во втором розыгрыше дистанции 500 метров, показав время в финале 42,810 секунды, второе место занял Павел Ситников (43,120), третье — Елистратов (43,300). Позднее Ан не смог квалифицироваться во второй финал на дистанции 1000 метров, главный забег выиграл Елистратов (1.30,810), второе место занял Денис Айрапетян (1.31,040), третье — Артем Козлов (1.31,360).
Елистратов и Ан, выиграв по три из шести дистанций, набрали равное количество итоговых очков — по 2800, но по дополнительным показателям победителем стал Елистратов. Третье место занял Айрапетян (1792).
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