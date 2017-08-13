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13 августа 2017, 18:24 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Екатерина Ефременкова выиграла Кубок Союза конькобежцев России по шорт-треку

МОСКВА, 13 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Шорт-трекистка Екатерина Ефременкова стала победительницей Кубка Союза конькобежцев России (СКР), сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборной России Анна Максименко.

<nobr>Шорт-трекистка</nobr> Екатерина Ефременкова стала победительницей Кубка Союза конькобежцев России (<span class=error>СКР</span>) сообщила агентству Р-Спорт начальник сборной России Анна <span class=error>Максименко</span>. Увеличить
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Первый официальный старт российских шорт-трекистов в сезоне-2017/18 Кубок СКР прошел 11—13 августа в Новогорске и являлся отборочным турниром, определяющим предварительный состав из 16 спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), который будет централизованно готовиться к Олимпийским играм в Пхенчхане. На каждой из трех индивидуальных дистанций (500, 1000 и 1500 метров) шорт-трекисты стартовали дважды.

Во втором финальном забеге на дистанции 500 метров у женщин лучшей стала Софья Просвирнова (44,770), второй к финишу пришла Юлия Шишкина (45,040), третьей — Евгения Захарова (45,300). Воскресный финал на дистанции 1000 метров выиграла Екатерина Константинова (1.33,270), второе место заняла Ефременкова (1.35,070), третье — Шишкина (1.35,160).

Ефременкова, выиграв финальные забеги на трех дистанциях из шести, набрала итоговые 3000 очков, второе место заняла Константинова (2240), третье — Просвирнова (1968).
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Ан и Елистратов одержали очередные победы на Кубке СКР по шорт-треку

Ан и Елистратов одержали очередные победы на Кубке СКР по шорт-треку

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и действующий абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов одержали очередные победы на Кубке Союза конькобежцев России (СКР) по шорт-треку, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборной России Анна Максименко.
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