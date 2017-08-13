Екатерина Ефременкова выиграла Кубок Союза конькобежцев России по шорт-треку

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Первый официальный старт российских шорт-трекистов в сезоне-2017/18 Кубок СКР прошел 11—13 августа в Новогорске и являлся отборочным турниром, определяющим предварительный состав из 16 спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), который будет централизованно готовиться к Олимпийским играм в Пхенчхане. На каждой из трех индивидуальных дистанций (500, 1000 и 1500 метров) шорт-трекисты стартовали дважды.

Во втором финальном забеге на дистанции 500 метров у женщин лучшей стала Софья Просвирнова (44,770), второй к финишу пришла Юлия Шишкина (45,040), третьей — Евгения Захарова (45,300). Воскресный финал на дистанции 1000 метров выиграла Екатерина Константинова (1.33,270), второе место заняла Ефременкова (1.35,070), третье — Шишкина (1.35,160).

Ефременкова, выиграв финальные забеги на трех дистанциях из шести, набрала итоговые 3000 очков, второе место заняла Константинова (2240), третье — Просвирнова (1968).