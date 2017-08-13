Екатерина Ефременкова выиграла Кубок Союза конькобежцев России по шорт-треку
МОСКВА, 13 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Шорт-трекистка Екатерина Ефременкова стала победительницей Кубка Союза конькобежцев России (СКР), сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборной России Анна Максименко.
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Первый официальный старт российских
Во втором финальном забеге на дистанции 500 метров у женщин лучшей стала Софья Просвирнова (44,770), второй к финишу пришла Юлия Шишкина (45,040), третьей — Евгения Захарова (45,300). Воскресный финал на дистанции 1000 метров выиграла Екатерина Константинова (1.33,270), второе место заняла Ефременкова (1.35,070), третье — Шишкина (1.35,160).
Ефременкова, выиграв финальные забеги на трех дистанциях из шести, набрала итоговые 3000 очков, второе место заняла Константинова (2240), третье — Просвирнова (1968).
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