Ан и Елистратов одержали очередные победы на Кубке СКР по шорт-треку
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и действующий абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов одержали очередные победы на Кубке Союза конькобежцев России (СКР) по шорт-треку, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборной России Анна Максименко.
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Кубок СКР — первый официальный старт российских
В субботу Елистратов стал лучшим на первой 1000-метровке, показав время 1 минута 30,070 секунды, вторым стал Ан (1.30,340), третьим — Павел Ситников (1.30,400).
Позднее Ан выиграл второй финал на дистанции 1500 метров (днем ранее в этой дисциплине первенствовал Елистратов, Ан стал вторым) с временем 2 минуты 20,320 секунды, второе место занял Елистратов (2.20,650), третье — Денис Айрапетян (2.20,980).
В соревнованиях женщин на дистанции 1000 метров первой в финале к финишу пришла Екатерина Ефременкова (1.33,220), второй стала Эмина Малагич (1.35,980), третьей — Софья Просвирнова (1.48,990). Во втором финале на 1500 м лучшей вновь стала Ефременкова (2.24,680), второе место заняла Екатерина Константинова (2.24,970), третье — Просвирнова (2.25,250).
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