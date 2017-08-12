Ан и Елистратов одержали очередные победы на Кубке СКР по шорт-треку

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Кубок СКР — первый официальный старт российских шорт-трекистов в олимпийском сезоне-2017/18. Турнир проходит 11—13 августа в подмосковном Новогорске, по его итогам будет определен предварительный состав из 16 спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), который будет централизованно готовиться к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На каждой из трех индивидуальных дистанций (500, 1000 и 1500 метров) шорт-трекисты стартуют дважды.

В субботу Елистратов стал лучшим на первой 1000-метровке, показав время 1 минута 30,070 секунды, вторым стал Ан (1.30,340), третьим — Павел Ситников (1.30,400).

Позднее Ан выиграл второй финал на дистанции 1500 метров (днем ранее в этой дисциплине первенствовал Елистратов, Ан стал вторым) с временем 2 минуты 20,320 секунды, второе место занял Елистратов (2.20,650), третье — Денис Айрапетян (2.20,980).

В соревнованиях женщин на дистанции 1000 метров первой в финале к финишу пришла Екатерина Ефременкова (1.33,220), второй стала Эмина Малагич (1.35,980), третьей — Софья Просвирнова (1.48,990). Во втором финале на 1500 м лучшей вновь стала Ефременкова (2.24,680), второе место заняла Екатерина Константинова (2.24,970), третье — Просвирнова (2.25,250).