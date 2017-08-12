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12 августа 2017, 19:06 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Ан и Елистратов одержали очередные победы на Кубке СКР по шорт-треку

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и действующий абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов одержали очередные победы на Кубке Союза конькобежцев России (СКР) по шорт-треку, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборной России Анна Максименко.

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и действующий абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов одержали очередные победы на Кубке Союза конькобежцев России (<span class=error>СКР</span>) по <nobr>шорт-треку</nobr> сообщила агентству Р-Спорт начальник сборной России Анна <span class=error>Максименко</span>. Увеличить
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Кубок СКР — первый официальный старт российских шорт-трекистов в олимпийском сезоне-2017/18. Турнир проходит 11—13 августа в подмосковном Новогорске, по его итогам будет определен предварительный состав из 16 спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), который будет централизованно готовиться к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На каждой из трех индивидуальных дистанций (500, 1000 и 1500 метров) шорт-трекисты стартуют дважды.

В субботу Елистратов стал лучшим на первой 1000-метровке, показав время 1 минута 30,070 секунды, вторым стал Ан (1.30,340), третьим — Павел Ситников (1.30,400).

Позднее Ан выиграл второй финал на дистанции 1500 метров (днем ранее в этой дисциплине первенствовал Елистратов, Ан стал вторым) с временем 2 минуты 20,320 секунды, второе место занял Елистратов (2.20,650), третье — Денис Айрапетян (2.20,980).

В соревнованиях женщин на дистанции 1000 метров первой в финале к финишу пришла Екатерина Ефременкова (1.33,220), второй стала Эмина Малагич (1.35,980), третьей — Софья Просвирнова (1.48,990). Во втором финале на 1500 м лучшей вновь стала Ефременкова (2.24,680), второе место заняла Екатерина Константинова (2.24,970), третье — Просвирнова (2.25,250).
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Российский шорт-трекист Виктор Ан одержал первую победу в олимпийском сезоне

Российский шорт-трекист Виктор Ан одержал первую победу в олимпийском сезоне

ТАРАСОВКА (Московская область), 11 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан одержал первую победу в сезоне-2017/18, выиграв финальный забег в первом розыгрыше дистанции 500 метров на Кубке Союза конькобежцев России (СКР), сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборной России Анна Максименко.
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