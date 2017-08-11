Российский шорт-трекист Виктор Ан одержал первую победу в олимпийском сезоне

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Первый официальный старт российских шорт-трекистов в олимпийском сезоне Кубок СКР проходит в подмосковном Новогорске и является отборочным турниром, определяющим предварительный состав из 16 спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), который будет централизованно готовиться к Олимпийским играм в Пхенчхане. На каждой из трех индивидуальных дистанций (500, 1000 и 1500 метров) шорт-трекисты стартуют дважды.

Ан стал лучшим в пятничном финале спринта, показав время 42,990 секунды, вторым стал Семен Елистратов (45,670), третьим — Артем Денисов (52,380). Денис Айрапетян был по итогам данного забега дисквалифицирован.

В соревнованиях женщин на данной дистанции первенствовала в пятницу трехкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова, показав время 44,460 секунды, второй стала Юлия Шишкина (44,690), третьей — Екатерина Константинова (45,210).