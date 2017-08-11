Российский шорт-трекист Виктор Ан одержал первую победу в олимпийском сезоне
ТАРАСОВКА (Московская область), 11 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан одержал первую победу в сезоне-2017/18, выиграв финальный забег в первом розыгрыше дистанции 500 метров на Кубке Союза конькобежцев России (СКР), сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборной России Анна Максименко.
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Первый официальный старт российских
Ан стал лучшим в пятничном финале спринта, показав время 42,990 секунды, вторым стал Семен Елистратов (45,670), третьим — Артем Денисов (52,380). Денис Айрапетян был по итогам данного забега дисквалифицирован.
В соревнованиях женщин на данной дистанции первенствовала в пятницу трехкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова, показав время 44,460 секунды, второй стала Юлия Шишкина (44,690), третьей — Екатерина Константинова (45,210).
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