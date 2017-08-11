Чемпион Европы по шорт-треку россиянин Елистратов победил Ана на первом старте сезона
МОСКВА, 11 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Действующий абсолютный чемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов одержал победу в первом розыгрыше дистанции 1500 метров на Кубке Союза конькобежцев России (СКР), вторым стал шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборной России Анна Максименко.
Первый официальный старт российских
Елистратов выиграл первый финал на дистанции 1500 метров, показав время 2 минуты 21,860 секунды, вторым финишировал Ан (2.22,120), третьим — Денис Айрапетян (2.22,390).
В соревнованиях женщин на данной дистанции первенствовала Екатерина Ефременкова (2.33,990), на втором месте Екатерина Константинова (2.34,210), на третьем Евгения Захарова (2.35,360).
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