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11 августа 2017, 15:40 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Чемпион Европы по шорт-треку россиянин Елистратов победил Ана на первом старте сезона

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Действующий абсолютный чемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов одержал победу в первом розыгрыше дистанции 1500 метров на Кубке Союза конькобежцев России (СКР), вторым стал шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборной России Анна Максименко.

Первый официальный старт российских шорт-трекистов в олимпийском сезоне-2017/18 Кубок СКР проходит 11—13 августа в подмосковном Новогорске и является отборочным турниром, определяющим предварительный состав из 16 спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), который будет централизованно готовиться к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. На каждой из трех индивидуальных дистанций (500, 1000 и 1500 метров) шорт-трекисты стартуют дважды.

Елистратов выиграл первый финал на дистанции 1500 метров, показав время 2 минуты 21,860 секунды, вторым финишировал Ан (2.22,120), третьим — Денис Айрапетян (2.22,390).

В соревнованиях женщин на данной дистанции первенствовала Екатерина Ефременкова (2.33,990), на втором месте Екатерина Константинова (2.34,210), на третьем Евгения Захарова (2.35,360).
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