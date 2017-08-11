Чемпион Европы по шорт-треку россиянин Елистратов победил Ана на первом старте сезона

Первый официальный старт российских шорт-трекистов в олимпийском сезоне-2017/18 Кубок СКР проходит 11—13 августа в подмосковном Новогорске и является отборочным турниром, определяющим предварительный состав из 16 спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), который будет централизованно готовиться к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. На каждой из трех индивидуальных дистанций (500, 1000 и 1500 метров) шорт-трекисты стартуют дважды.

Елистратов выиграл первый финал на дистанции 1500 метров, показав время 2 минуты 21,860 секунды, вторым финишировал Ан (2.22,120), третьим — Денис Айрапетян (2.22,390).

В соревнованиях женщин на данной дистанции первенствовала Екатерина Ефременкова (2.33,990), на втором месте Екатерина Константинова (2.34,210), на третьем Евгения Захарова (2.35,360).