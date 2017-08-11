Призер ОИ Лобышева открыла школу по конькобежному спорту и шорт-треку в Коломне

«Школа чемпионов» Лобышевой на данный момент проводит набор.

«Идея это давняя, сейчас появилась возможность этим заняться. Буду и тренером, и руководителем школы, которая будет отличаться от школы “Комета”, которая есть в Коломне. Они более ориентированы на массовость, популяризируют вид спорта, привлекают в него детей. У нас будет индивидуальный подход к каждому ребенку, будем работать не на количество, а на качество», — сказала Лобышева по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«В школе смогут тренироваться спортсмены не только из Московской области, но и из других регионов. Я знаю, что многие сталкиваются с тем, что нет спарринг-партнеров, условий для подготовки. В сборную не берут, и регион не может оплатить пребывание в команде. Это будет большим подспорьем для ребят», — добавила она.

Лобышева призналась, что хочет передать свой опыт новому поколению спортсменов. «В прошлом году я самостоятельно готовилась к сезону, сама писала тренировочный план. У меня 20-летний стаж работы в нашем виде спорта, большие знания, которые получила в трех олимпийских циклах, хочется передать их ребятам», — добавила она.