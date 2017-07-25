Суд поставил точку в споре тренеров конькобежцев в Казахстане
Большой скандал между заслуженным тренером Казахстана Петром Пастушенко и главным тренером конькобежной сборной Казахстана Людмилой Прокашевой закончился обвинительным приговором в суде.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В соответствии с судебным актом, Пастушенко признан виновным в оскорблении Прокашевой и осужден по части 2 статьи 131 УК РК.
Согласно материалам дела, Пастушенко в феврале на
Прокашева составила иск, в котором заявила об ущемлении чести и достоинства и потребовала привлечь своего оппонента к уголовной ответственности.
Судебный процесс прошел без личного участия истца и ответчика, их интересы представляли адвокаты.
В итоге суд приговорил Пастушенко к выплате штрафа в размере 25 МРП (более 56 тысяч тенге), а также обязал его возместить истице расходы на адвоката (более 100 тысяч тенге).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter