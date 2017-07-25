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25 июля 2017, 14:36 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Sports.kz

Суд поставил точку в споре тренеров конькобежцев в Казахстане

Большой скандал между заслуженным тренером Казахстана Петром Пастушенко и главным тренером конькобежной сборной Казахстана Людмилой Прокашевой закончился обвинительным приговором в суде.

Большой скандал между заслуженным тренером Казахстана Петром <span class=error>Пастушенко</span> и главным тренером конькобежной сборной Казахстана Людмилой Прокашевой закончился обвинительным приговором в суде. Увеличить
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В соответствии с судебным актом, Пастушенко признан виновным в оскорблении Прокашевой и осужден по части 2 статьи 131 УК РК.

Согласно материалам дела, Пастушенко в феврале на пресс-конференции по итогам зимних Азиатских игр раскритиковал обстановку в сборной казахстанских спортсменов. Тренер таким образом выразил свои переживания о своем ученике — известном конькобежце Денисе Кузине, который стал призером игр. По мнению Пастушенко, главный тренер Прокашева не давала раскрыться спортсменам и усомнился в ее профессионализме. Он также дал ей ряд нелестных характеристик, в том числе грубых. Видеосъемка этой пресс-конференции была выложена в Интернет.

Прокашева составила иск, в котором заявила об ущемлении чести и достоинства и потребовала привлечь своего оппонента к уголовной ответственности.

Судебный процесс прошел без личного участия истца и ответчика, их интересы представляли адвокаты.

В итоге суд приговорил Пастушенко к выплате штрафа в размере 25 МРП (более 56 тысяч тенге), а также обязал его возместить истице расходы на адвоката (более 100 тысяч тенге).

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