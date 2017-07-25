Суд поставил точку в споре тренеров конькобежцев в Казахстане

В соответствии с судебным актом, Пастушенко признан виновным в оскорблении Прокашевой и осужден по части 2 статьи 131 УК РК.



Согласно материалам дела, Пастушенко в феврале на пресс-конференции по итогам зимних Азиатских игр раскритиковал обстановку в сборной казахстанских спортсменов. Тренер таким образом выразил свои переживания о своем ученике — известном конькобежце Денисе Кузине, который стал призером игр. По мнению Пастушенко, главный тренер Прокашева не давала раскрыться спортсменам и усомнился в ее профессионализме. Он также дал ей ряд нелестных характеристик, в том числе грубых. Видеосъемка этой пресс-конференции была выложена в Интернет.



Прокашева составила иск, в котором заявила об ущемлении чести и достоинства и потребовала привлечь своего оппонента к уголовной ответственности.



Судебный процесс прошел без личного участия истца и ответчика, их интересы представляли адвокаты.



В итоге суд приговорил Пастушенко к выплате штрафа в размере 25 МРП (более 56 тысяч тенге), а также обязал его возместить истице расходы на адвоката (более 100 тысяч тенге).