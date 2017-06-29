Тренер конькобежцев РФ Полтавец был сбит автомобилем и получил перелом ключицы

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Как сообщили в СКР, Полтавца сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде. Инцидент произошел в Нидерландах. В среду тренер сборной России был прооперирован.