Тренер конькобежцев РФ Полтавец был сбит автомобилем и получил перелом ключицы
МОСКВА, 28 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец был сбит автомобилем и получил перелом ключицы, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщили в СКР, Полтавца сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде. Инцидент произошел в Нидерландах. В среду тренер сборной России был прооперирован.
«Константин (Полтавец) сможет присутствовать на следующем сборе команды в Херенвене», — заявили в
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