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29 июня 2017, 9:24 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Тренер конькобежцев РФ Полтавец был сбит автомобилем и получил перелом ключицы

МОСКВА, 28 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец был сбит автомобилем и получил перелом ключицы, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец был сбит автомобилем и получил перелом ключицы сообщили агентству Р-Спорт в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР). Увеличить
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Как сообщили в СКР, Полтавца сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде. Инцидент произошел в Нидерландах. В среду тренер сборной России был прооперирован.

«Константин (Полтавец) сможет присутствовать на следующем сборе команды в Херенвене», — заявили в пресс-службе Союза конькобежцев России.
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