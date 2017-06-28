Российский шорт-трекист Мигунов намерен сменить спортивное гражданство

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Перед стартом сезона-2016/17 Мигунов, в то время второй номер национальной команды, был отстранен от выступлений за сборную России. Как сообщил ТАСС спортсмен, Кравцов отказал ему в выступлении за национальную команду по шорт-треку, заявив, что состав команды сформирован и дополнительных денег у федерации нет. Глава СКР, в свою очередь, заявил, что Мигунов имеет все возможности для того, чтобы принять участие в отборе в сборную.

«Есть такая информация, что Дмитрий обращался в Белоруссию, Польшу, Францию — он ищет страну, где будет выступать. Мигунов имеет полное право получить гражданство другой страны и впоследствии выступать за нее. Вероятно, он считает, что проще попасть в другую сборную. Вместо того, чтобы тренироваться и участвовать в отборе, он пытается найти какие-то другие пути. Наверное, ему будет проще попасть в команду страны, где конкуренция в сборной меньше», — заявил Кравцов.

Мигунов является победителем двух чемпионатов Европы в эстафете и обладателем двух Кубков мира на дистанции 500 метров.