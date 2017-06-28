Российский шорт-трекист Мигунов намерен сменить спортивное гражданство
МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский
шорт-трекист Дмитрий Мигунов хочет сменить спортивное гражданство и начать выступать за другую страну. Об этом ТАСС сообщил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Перед стартом сезона-2016/17 Мигунов, в то время второй номер национальной команды, был отстранен от выступлений за сборную России. Как сообщил ТАСС спортсмен, Кравцов отказал ему в выступлении за национальную команду по
«Есть такая информация, что Дмитрий обращался в Белоруссию, Польшу, Францию — он ищет страну, где будет выступать. Мигунов имеет полное право получить гражданство другой страны и впоследствии выступать за нее. Вероятно, он считает, что проще попасть в другую сборную. Вместо того, чтобы тренироваться и участвовать в отборе, он пытается найти
Мигунов является победителем двух чемпионатов Европы в эстафете и обладателем двух Кубков мира на дистанции 500 метров.
Согласно правилу 109 устава Международного союза конькобежцев (ISU), спортсмен может соревноваться за
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter