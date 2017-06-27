Руслан Захаров завершит карьеру после Игр-2018
Олимпийский чемпион-2014 повесит коньки на гвоздь после завершения олимпийского сезона.
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Большинство представителей зимних видов спорта уже начали подготовку к предстоящему олимпийскому сезону. Для некоторых «возрастных» спортсменов зимние Игры 2018 года в Пхенчхане станут последними в карьере, а выступление в Южной Корее — возможностью продемонстрировать свой уровень перед уходом из спорта. В их числе 30-летний чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи по
В 2017 году Руслан Захаров оказался первым в истории спортсменом высокого уровня, решившимся радикально сменить профиль, перейдя из одного вида бега на коньках в другой. Олимпийский чемпион, снискавший славу в
Как считает сам Руслан, олимпийские соревнования по ледовым видам спорта, которые пройдут в городе Каннын, станут последними в его спортивной карьере.
— Этот сезон у меня, скорее всего, последний, — заявил чемпион в беседе с «Известиями». — Вопрос только в том, когда я закончу свою карьеру — осенью, не сумев отобраться в сборную России, или весной, вернувшись из Южной Кореи.
Сейчас чемпион Игр в Сочи проходит сборы в Казахстане в составе группы тренера Виктора Сивкова.
— Можно только поблагодарить Захарова за очень достойную карьеру в
Ясность относительно спортивного будущего Руслана Захарова, скорее всего, наступит уже в октябре, когда завершится внутрироссийский отбор на предстоящие этапы Кубка мира по конькобежному спорту.
Руслан Захаров начал выступать за сборную России во второй половине 2000-х. В 2008 году уроженец Нижнего Новгорода завоевал бронзу на чемпионате Европы на дистанции 1,5 тыс. м. Через год Захаров выиграл золото континентального первенства в забеге на 3 тыс. м, а также стал четвертым в многоборье. В том же 2009 году ему удалось стать третьим на дистанции 1 тыс. м на Всемирной зимней Универсиаде. В 2013 году Руслан стал чемпионом Европы в эстафете, а в феврале 2014 года ему покорилось и олимпийское золото в Сочи, завоеванное совместно с Виктором Аном, Семеном Елистратовым и Владимиром Григорьевым. В июне 2017 года Руслан Захаров объявил о переходе в конькобежный спорт.
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