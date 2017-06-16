Пятикратный чемпион мира конькобежец Кулижников тренируется без ограничений

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Кулижников досрочно завершил сезон-2016/17, поскольку не успел должным образом восстановиться после травмы.

«Состояние Кулижникова? Могу сказать, что все в строю, все тренируются, а о состоянии ребят мы будем говорить по итогам подготовительного периода. Спортсмены работают в штатном режиме, без ограничений, серьезных проблем ни у кого нет», — заявил Дорофеев.

По словам специалиста, первый ледовый сбор российских спринтеров пройдет в июле. «Сейчас мы находимся под Минском, проводим сбор, направленный на общую физическую подготовку. Дальше у нас ледовый сбор в Херенвене со 2 по 17 июля. После него команда снова возвращается к ОФП, а завершение подготовительного этапа у нас пройдет в Калгари в конце августа — начале сентября», — сказал Дорофеев.