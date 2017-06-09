Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/30028543/
9 июня 2017, 12:46 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

СКР: ISU не принимал решения по отмене ЧЕ на отдельных дистанциях-2017/18 в Коломне

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международный союз конькобежцев (ISU) не принимал решения по отмене чемпионата Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в сезоне-2017/18 в Коломне, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).

ISU закрепил за Коломной правило проведения чемпионата Европы на отдельных дистанциях в сезоне-2017/18. Однако решение по этому турниру могло быть пересмотрено в связи с докладом независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В декабре 2016 года Челябинск лишился права на проведение мартовского финала Кубка мира в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета, основанными на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

«На проходящем заседании руководства Международного союза конькобежцев решения по отмене чемпионата Европы в Коломне не принималось», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе СКР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

ISU подтвердил, что чемпионат Европы — 2018 по конькобежному спорту пройдет в Коломне

ISU подтвердил, что чемпионат Европы — 2018 по конькобежному спорту пройдет в Коломне

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Первый в истории чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в 2018 году в Коломне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).
Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать