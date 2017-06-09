СКР: ISU не принимал решения по отмене ЧЕ на отдельных дистанциях-2017/18 в Коломне

ISU закрепил за Коломной правило проведения чемпионата Европы на отдельных дистанциях в сезоне-2017/18. Однако решение по этому турниру могло быть пересмотрено в связи с докладом независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В декабре 2016 года Челябинск лишился права на проведение мартовского финала Кубка мира в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета, основанными на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

«На проходящем заседании руководства Международного союза конькобежцев решения по отмене чемпионата Европы в Коломне не принималось», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе СКР.