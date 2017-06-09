ISU подтвердил, что чемпионат Европы — 2018 по конькобежному спорту пройдет в Коломне
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Первый в истории чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в 2018 году в Коломне. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).
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В декабре 2016 года ISU объявил о переносе этапа Кубка мира сезона-2016/17 из Челябинска в норвежский Ставангер
«В связи с отсутствием доказательств нарушений со стороны Союза конькобежцев России (СКР) и российских спортсменов в докладе Макларена, Совет ISU в соответствии с действующими правилами организации подтверждает, что чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2018 года пройдет в Коломне. Однако Совет ISU напоминает, что в случае чрезвычайной необходимости, предусмотренной уставом организации, имеет право отменить чемпионат в любое время», — говорится в заявлении.
Турнир пройдет с 5 по 7 января 2018 года.
В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Макларена опубликовала две части доклада о применении допинга в российском спорте. Расследование основывалось на показаниях и документах, представленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который является фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. В результате опубликованных данных сборная России в усеченном составе выступила на Олимпийских играх 2016 года, а паралимпийцы пропустили соревнования в
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