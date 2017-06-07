Кравцов: Голландский конькобежец Вервей не будет выступать за сборную России

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Ранее голландская газета De Telegraaf сообщила, что Вервей будет тренироваться под руководством главного тренера российской сборной Константина Полтавца.

«Он не приходит в нашу сборную, а просто с ней тренируется. Это конькобежец, который является высоким профессионалом, он станет определенным раздражителем для наших ребят и, конечно, принесет пользу», — сказал Кравцов.

«Шансов пробиться в нашу сборную у него нет. Вервей рассматривается только в качестве спарринг-партнера. Сейчас в нашей сборной по шорт-треку тренируются два южнокорейца, это такая же история», — добавил глава СКР.

Вервей на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в командной гонке, а также серебро в индивидуальном забеге на 1500 м. Кроме того, он является четырехкратным чемпионом мира и двукратным серебряным призером европейского первенства.