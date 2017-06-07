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7 июня 2017, 10:56 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Кравцов: Голландский конькобежец Вервей не будет выступать за сборную России

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи голландский конькобежец Кун Вервей будет тренироваться в расположении сборной России, речи о его включении в состав национальной команды не идет. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

По словам главы Союза конькобежцев России Алексея Кравцова он рассматривается только в качестве <nobr>спарринг-партнера</nobr> для российских спортсменов. Увеличить
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Ранее голландская газета De Telegraaf сообщила, что Вервей будет тренироваться под руководством главного тренера российской сборной Константина Полтавца.

«Он не приходит в нашу сборную, а просто с ней тренируется. Это конькобежец, который является высоким профессионалом, он станет определенным раздражителем для наших ребят и, конечно, принесет пользу», — сказал Кравцов.

«Шансов пробиться в нашу сборную у него нет. Вервей рассматривается только в качестве спарринг-партнера. Сейчас в нашей сборной по шорт-треку тренируются два южнокорейца, это такая же история», — добавил глава СКР.

Вервей на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в командной гонке, а также серебро в индивидуальном забеге на 1500 м. Кроме того, он является четырехкратным чемпионом мира и двукратным серебряным призером европейского первенства.
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СМИ: Голландский конькобежец Вервей будет готовиться к ОИ-2018 вместе со сборной России

СМИ: Голландский конькобежец Вервей будет готовиться к ОИ-2018 вместе со сборной России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи голландский конькобежец Кун Вервей будет готовиться к Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под руководством главного тренера сборной России Константина Полтавца. Об этом сообщает газета De Telegraaf.
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