Кравцов: Голландский конькобежец Вервей не будет выступать за сборную России
МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи голландский конькобежец Кун Вервей будет тренироваться в расположении сборной России, речи о его включении в состав национальной команды не идет. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.
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Ранее голландская газета De Telegraaf сообщила, что Вервей будет тренироваться под руководством главного тренера российской сборной Константина Полтавца.
«Он не приходит в нашу сборную, а просто с ней тренируется. Это конькобежец, который является высоким профессионалом, он станет определенным раздражителем для наших ребят и, конечно, принесет пользу», — сказал Кравцов.
«Шансов пробиться в нашу сборную у него нет. Вервей рассматривается только в качестве
Вервей на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в командной гонке, а также серебро в индивидуальном забеге на 1500 м. Кроме того, он является четырехкратным чемпионом мира и двукратным серебряным призером европейского первенства.
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