Сеул примет чемпионат мира по шорт-треку 2020 года, на который претендовал Сочи

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Такое решение было принято на заседании Международного союза конькобежцев (ISU) в Амстердаме. На этот чемпионат мира также подавали заявки Солт-Лейк-Сити (США) и Сочи.