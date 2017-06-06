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6 июня 2017, 10:17 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Сеул примет чемпионат мира по шорт-треку 2020 года, на который претендовал Сочи

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпионат мира по шорт-треку в 2020 году пройдет в Сеуле (Южная Корея), сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. </em>Чемпионат мира по <nobr>шорт-треку</nobr> в 2020 году пройдет в Сеуле (Южная Корея) сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> Союза конькобежцев России. Увеличить
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Такое решение было принято на заседании Международного союза конькобежцев (ISU) в Амстердаме. На этот чемпионат мира также подавали заявки Солт-Лейк-Сити (США) и Сочи.

Солт-Лейк-Сити также подавал заявку на чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который в итоге и проведет в 2020 году.
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