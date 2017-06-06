Сеул примет чемпионат мира по шорт-треку 2020 года, на который претендовал Сочи
МОСКВА, 6 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпионат мира по шорт-треку в 2020 году пройдет в Сеуле (Южная Корея), сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.
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Такое решение было принято на заседании Международного союза конькобежцев (ISU) в Амстердаме. На этот чемпионат мира также подавали заявки
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