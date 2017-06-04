Челябинск не сможет принять ЧМ по конькобежному спорту в спринте в 2020 году
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Челябинск не сможет принять чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2020 года после решения Международного союза конькобежцев (ISU) по объединению двух турниров, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).
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Челябинск подавал заявку на проведение турнира в 2020 году, но ISU решил провести чемпионат мира в объединенном формате в двух видах многоборья — в классическом и спринтерском.
«На этот турнир претендуют шесть других кандидатов, и теперь уже Челябинск не сможет подать заявку на объединенный чемпионат мира», — сообщили агентству «Р-Спорт» в
Коломна претендовала на проведение чемпионата мира на отдельных дистанциях в 2020 году. Как сообщает De Telegraaf, этот турнир ISU отдан на проведение американскому
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