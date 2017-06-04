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4 июня 2017, 12:54 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Челябинск не сможет принять ЧМ по конькобежному спорту в спринте в 2020 году

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Челябинск не сможет принять чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2020 года после решения Международного союза конькобежцев (ISU) по объединению двух турниров, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).

<em>МОСКВА 4 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. </em>Челябинск не сможет принять чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2020 года после решения Международного союза конькобежцев (ISU) по объединению двух турниров сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> Союза конькобежцев России (<span class=error>СКР</span>). Увеличить
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Челябинск подавал заявку на проведение турнира в 2020 году, но ISU решил провести чемпионат мира в объединенном формате в двух видах многоборья — в классическом и спринтерском.

«На этот турнир претендуют шесть других кандидатов, и теперь уже Челябинск не сможет подать заявку на объединенный чемпионат мира», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе СКР.

Коломна претендовала на проведение чемпионата мира на отдельных дистанциях в 2020 году. Как сообщает De Telegraaf, этот турнир ISU отдан на проведение американскому Солт-Лейк-Сити.
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