Челябинск не сможет принять ЧМ по конькобежному спорту в спринте в 2020 году

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Челябинск подавал заявку на проведение турнира в 2020 году, но ISU решил провести чемпионат мира в объединенном формате в двух видах многоборья — в классическом и спринтерском.

«На этот турнир претендуют шесть других кандидатов, и теперь уже Челябинск не сможет подать заявку на объединенный чемпионат мира», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе СКР.