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18 мая 2017, 12:39 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Асеева перенесла операцию на колене перед олимпийским сезоном

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская конькобежка Надежда Асеева перенесла операцию на колене перед олимпийским сезоном, сообщила агентству «Р-Спорт» врач сборной России по конькобежному спорту Мария Розина.

Асеева травмировала колено и пропускает первые сборы команды.

«Асеева была прооперирована, все прошло в штатном режиме, впереди протокольная реабилитация», — сказала Розина по телефону.

Ранее был прооперирован участник Олимпийских игр 2014 года Евгений Серяев. Спортсмену удалили межпозвоночную грыжу.
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