Конькобежка Асеева перенесла операцию на колене перед олимпийским сезоном
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская конькобежка Надежда Асеева перенесла операцию на колене перед олимпийским сезоном, сообщила агентству «Р-Спорт» врач сборной России по конькобежному спорту Мария Розина.
Асеева травмировала колено и пропускает первые сборы команды.
«Асеева была прооперирована, все прошло в штатном режиме, впереди протокольная реабилитация», — сказала Розина по телефону.
Ранее был прооперирован участник Олимпийских игр 2014 года Евгений Серяев. Спортсмену удалили межпозвоночную грыжу.
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