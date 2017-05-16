Отборочные старты российских конькобежцев в олимпийском сезоне пройдут в Коломне
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Основные квалификационные старты российских конькобежцев в олимпийском сезоне пройдут в Коломне, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.
Квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира станет турнир памяти Бориса Шавырина, который пройдет в конькобежном центре «Коломна»
Международный сезон-2017/2018 конькобежцы начнут этапом Кубка мира
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter