Отборочные старты российских конькобежцев в олимпийском сезоне пройдут в Коломне

Квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира станет турнир памяти Бориса Шавырина, который пройдет в конькобежном центре «Коломна» 27—29 октября . Чемпионат России на отдельных дистанциях, который будет основным отборочным стартом к Олимпийским играм, пройдет в Коломне 25—28 декабря .

Международный сезон-2017/2018 конькобежцы начнут этапом Кубка мира 10—12 ноября в голландском Херенвене.