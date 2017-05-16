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16 мая 2017, 18:00 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Отборочные старты российских конькобежцев в олимпийском сезоне пройдут в Коломне

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Основные квалификационные старты российских конькобежцев в олимпийском сезоне пройдут в Коломне, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира станет турнир памяти Бориса Шавырина, который пройдет в конькобежном центре «Коломна» 27—29 октября. Чемпионат России на отдельных дистанциях, который будет основным отборочным стартом к Олимпийским играм, пройдет в Коломне 25—28 декабря.

Международный сезон-2017/2018 конькобежцы начнут этапом Кубка мира 10—12 ноября в голландском Херенвене.
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