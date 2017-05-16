ISU: Европейские этапы КМ-2017/18 по шорт-треку пройдут в Венгрии и Нидерландах
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Первый и второй этапы Кубка мира по шорт-треку сезона-2017/18 пройдут в столице Венгрии Будапеште и голландском Дордрехте, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Как сообщается, соревнования в Будапеште пройдут с 28 сентября по 1 октября, а Нидерланды примут этап Кубка мира по
Даты этапов Кубка мира, а также места проведения третьего и четвертого этапов были определены ISU в октябре 2016 года, но тогда не были названы
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