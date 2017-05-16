Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/29757966/
16 мая 2017, 13:13 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

ISU: Европейские этапы КМ-2017/18 по шорт-треку пройдут в Венгрии и Нидерландах

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Первый и второй этапы Кубка мира по шорт-треку сезона-2017/18 пройдут в столице Венгрии Будапеште и голландском Дордрехте, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Как сообщается, соревнования в Будапеште пройдут с 28 сентября по 1 октября, а Нидерланды примут этап Кубка мира по шорт-треку с 5 по 8 октября. Третий этап сезона пройдет в китайском Шанхае с 9 по 12 ноября, а четвертый — в южнокорейском Сеуле с 16 по 19 ноября.

Даты этапов Кубка мира, а также места проведения третьего и четвертого этапов были определены ISU в октябре 2016 года, но тогда не были названы города-хозяева первых двух стартов. Сезон-2017/18 будет укороченным из-за зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Как отмечается, этапы Кубка мира будут рассматриваться как квалификационные соревнования к ОИ-2018.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Кабаева: даже успешная женщина должна понимать, что мужчина – это стержень

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч