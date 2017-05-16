Американский серебряный медалист ОИ-2014 дисквалифицирован на 4 года за допинг
Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало
шорт-трекиста Кристофера Кревелинга на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
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На Олимпийских играх — 2014 в Сочи Кревелинг завоевал серебряную медаль в эстафете на 5000 м.
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