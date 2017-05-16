Американский серебряный медалист ОИ-2014 дисквалифицирован на 4 года за допинг

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В допинг-пробе спортсмена, взятой во внесоревновательный период — 18 октября 2016 года, были обнаружены следы запрещённого вещества хломифена. Срок дисквалификации 30-летнего спортсмена будет отсчитываться с 18 ноября 2016 года, а все результаты, добытые начиная с 18 октября, будут аннулированы.

На Олимпийских играх — 2014 в Сочи Кревелинг завоевал серебряную медаль в эстафете на 5000 м.