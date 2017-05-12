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12 мая 2017, 8:36 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Sports.kz

Прокашева возглавит сборную РК по конькобежному спорту

Стал известен состав сборной Казахстана по конькобежному спорту для централизованной подготовки на сезон 2017/2018.

Стал известен состав сборной Казахстана по конькобежному спорту для централизованной подготовки на сезон 2017/2018. Увеличить
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В олимпийском сезоне национальную штатную команду возглавит бронзовый призер олимпийских игр 1998 года Людмила Прокашева. Вадим Саютин, как и в прошлом сезоне, продолжит работу в статусе тренера-консультанта. Российский специалист работает с командой с 2010 года.

В состав штатной команды вошли: Федор Мезенцев, Станислав Палкин, Артем Крикунов, Дмитрий Морозов, Александр Кленко, Иван Аржанников, Дарсиль Эссамамбо.

Главные претенденты на получение олимпийских лицензий получили индивидуальные контракты: Дмитрий Бабенко, Денис Кузин, Екатерина Айдова и Роман Креч, который по итогам прошлого сезона возглавил национальный рейтинг.

Напомним, петропавловский конькобежец в сезоне 2016/2017 выиграл этап кубка мира, и установил национальный рекорд на дистанции 500 м.

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