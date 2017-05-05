Максимов: Шорт-трекист сборной России Козлов восстановился после перелома ноги
МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский
шорт-трекист Артем Козлов восстановился после перелома ноги и примет участие во втором сборе национальной команды. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Андрей Максимов.
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Козлов получил перелом малой берцовой кости левой ноги на чемпионате мира 2016 года в Сеуле.
«У нас не было травм в этом году, все было замечательно. Могу порадовать новостью, что Артем Козлов полностью восстановился после сложнейшего перелома. Он провел первый восстановительный сбор, позанимался на отлично и поедет на второй сбор в составе национальной команды», — заявил Максимов.
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