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5 мая 2017, 11:27 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Максимов: Шорт-трекист сборной России Козлов восстановился после перелома ноги

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский шорт-трекист Артем Козлов восстановился после перелома ноги и примет участие во втором сборе национальной команды. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Андрей Максимов.

Главный тренер сообщил что спортсмен присоединится к национальной команде на втором сборе. Увеличить
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Козлов получил перелом малой берцовой кости левой ноги на чемпионате мира 2016 года в Сеуле.

«У нас не было травм в этом году, все было замечательно. Могу порадовать новостью, что Артем Козлов полностью восстановился после сложнейшего перелома. Он провел первый восстановительный сбор, позанимался на отлично и поедет на второй сбор в составе национальной команды», — заявил Максимов.
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