Максимов: Шорт-трекист сборной России Козлов восстановился после перелома ноги

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Козлов получил перелом малой берцовой кости левой ноги на чемпионате мира 2016 года в Сеуле.

«У нас не было травм в этом году, все было замечательно. Могу порадовать новостью, что Артем Козлов полностью восстановился после сложнейшего перелома. Он провел первый восстановительный сбор, позанимался на отлично и поедет на второй сбор в составе национальной команды», — заявил Максимов.