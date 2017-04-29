Конькобежец Крамер получил перелом ключицы в ходе велогонки

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31-летний голландец принял участие в велогонке PWZ Zuidenveld Tour в рамках подготовки к олимпийскому сезону. В ходе заезда он вместе со своей командой попал в завал, в результате чего получил травму. Ожидается, что позднее в субботу он перенесет операцию.

Помимо трех побед на Олимпийских играх Крамер также девять раз становился чемпионом мира в классическом многоборье и завоевал 19 золотых медалей мировых первенств на отдельных дистанциях.