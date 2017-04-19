Стал известен состав конькобежной сборной РФ для подготовки перед сезоном-2017/2018

В составе сборной России централизованно будут готовиться в группе мужского многоборья: Денис Юсков, Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Михаил Козлов (тренер Константин Полтавец), в группе женского многоборья — Наталья Воронина, Ольга Граф, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина (тренер Павел Абраткевич), в группе женского спринта — Ольга Фаткулина, Надежда Асеева, Артем Золотарев (тренер Сергей Клевченя), в группе мужского спринта — Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Артем Кузнецов, Кирилл Голубев (тренер Дмитрий Дорофеев), сообщили корреспонденту агентства «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Группа мужского спринта начнет первый сбор 7 мая, остальная часть команды уже начала подготовку к сезону с 16 апреля также на Мальорке.

В резервном составе будет работать группа стайерских дистанций — Анна Юракова, Александр Румянцев, Данил Синицин, Данила Семериков (тренер Виктор Сивков).