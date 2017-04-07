Спринтерская команда конькобежцев на центрподготовке составит пять человек

Первый централизованный сбор российские спринтеры проведут в мае на Мальорке.

«На централизованной подготовке к олимпийскому сезону у нас будет пять человек — (Павел) Кулижников, (Руслан) Мурашов, (Кирилл) Голубев, (Алексей) Есин и (Артем) Кузнецов. Плюс планируется, что к нам могут подключиться за средства регионов (Виктор) Муштаков и (Михаил) Казелин», — сказал Дорофеев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

В пятницу состоялось заседание экспертного совета Министерства спорта по итогам выступления конькобежцев в предолимпийском сезоне. «На экспертном совете мы объяснили, почему произошел некоторый спад в результатах, объяснили ситуацию с Павлом (Кулижниковым) после той истории с мельдонием и всей этой обстановки. Нам пожелали удачи, сказали, что верят в нас, да и сами мы рук опускать не собираемся», — добавил он.