Конькобежка Фаткулина боится за смену тренера перед ОИ, но настроена положительно
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина заявила агентству «Р-Спорт», что немного боится за смену тренера российской женской спринтерской команды перед Олимпийскими играми, но в целом настроена положительно.
Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина в пятницу заявила «Р-Спорт», что женскую команду спринтеров вместо Андрея Савельева будет тренировать Сергей Клевченя.
«Я поначалу была в легком шоке, конечно, потому что менять
К российским спринтершам на централизованной подготовке присоединится Артем Золотарев. «Он молодой спортсмен, с мужчинами ему тренироваться еще рано. Клевченя с ним раньше работал, хорошо его знает, и теперь он будет в нашей группе», — рассказала Фаткулина.
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