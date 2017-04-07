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7 апреля 2017, 20:40 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Фаткулина боится за смену тренера перед ОИ, но настроена положительно

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина заявила агентству «Р-Спорт», что немного боится за смену тренера российской женской спринтерской команды перед Олимпийскими играми, но в целом настроена положительно.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина в пятницу заявила «Р-Спорт», что женскую команду спринтеров вместо Андрея Савельева будет тренировать Сергей Клевченя.

«Я поначалу была в легком шоке, конечно, потому что менять что-то всегда страшно, да еще в олимпийском сезоне. Но я перенастроилась и теперь думаю, что все изменения к лучшему, настроена положительно. Буду работать и надеюсь, что все будет хорошо», — сказала Фаткулина по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

К российским спринтершам на централизованной подготовке присоединится Артем Золотарев. «Он молодой спортсмен, с мужчинами ему тренироваться еще рано. Клевченя с ним раньше работал, хорошо его знает, и теперь он будет в нашей группе», — рассказала Фаткулина.
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