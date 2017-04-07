Фаткулину и других конькобежек спринтерской команды будет тренировать Клевченя

Призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина, которая является лидером женской спринтерской команды сборной России, в предолимпийском сезоне осталась без наград на чемпионате мира в Канныне. Ранее женскую спринтерскую команду тренировал Андрей Савельев.

«Женскую спринтерскую команду, где у нас выступает Ольга Фаткулина, Надежда Асеева и будет с ними тренироваться Артем Золотарев в качестве спаринг-партнера, теперь будет тренировать Сергей Клевченя», — сказала Слаутина по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».