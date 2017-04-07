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7 апреля 2017, 19:05 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Фаткулину и других конькобежек спринтерской команды будет тренировать Клевченя

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Новым тренером женской спринтерской команды будет Сергей Клевченя, сообщила агентству «Р-Спорт» исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина.

Призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина, которая является лидером женской спринтерской команды сборной России, в предолимпийском сезоне осталась без наград на чемпионате мира в Канныне. Ранее женскую спринтерскую команду тренировал Андрей Савельев.

«Женскую спринтерскую команду, где у нас выступает Ольга Фаткулина, Надежда Асеева и будет с ними тренироваться Артем Золотарев в качестве спаринг-партнера, теперь будет тренировать Сергей Клевченя», — сказала Слаутина по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
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