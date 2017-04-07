Совет Минспорта признал неудовлетворительными итоги сезона у российских шорт-трекистов
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ признал неудовлетворительными итоги выступления сборной России по
шорт-треку в сезоне-2016/17. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Андрей Максимов.
Заседание совета состоялось 7 апреля. «Экспертный совет Министерства спорта РФ оценил результаты сезона у российских
Сборная России по
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