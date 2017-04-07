Совет Минспорта признал неудовлетворительными итоги сезона у российских шорт-трекистов

Заседание совета состоялось 7 апреля. «Экспертный совет Министерства спорта РФ оценил результаты сезона у российских шорт-трекистов как неудовлетворительные», — сказал Максимов.

Сборная России по шорт-треку осталась без медалей на чемпионате мира в Роттердаме (Нидерланды).