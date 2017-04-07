Совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у российских конькобежцев

Заседание совета состоялось 7 апреля. «Экспертный совет Министерства спорта РФ оценил результаты сезона у российских конькобежцев как удовлетворительные», — сказал он.

Сборная России по конькобежному спорту завоевала три медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях в южнокорейском Канныне. Призерами соревнований стали Денис Юсков (серебро, 1500 м), Руслан Мурашов (бронза, 500 м), а также Екатерина Шихова, Ольга Граф, Наталья Воронина (бронза, женская командная гонка).