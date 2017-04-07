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7 апреля 2017, 17:13 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у российских конькобежцев

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ признал удовлетворительными итоги выступления сборной России по конькобежному спорту в сезоне-2016/17. Об этом ТАСС сообщил тренер национальной сборной Дмитрий Дорофеев.

Заседание совета состоялось 7 апреля. «Экспертный совет Министерства спорта РФ оценил результаты сезона у российских конькобежцев как удовлетворительные», — сказал он.

Сборная России по конькобежному спорту завоевала три медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях в южнокорейском Канныне. Призерами соревнований стали Денис Юсков (серебро, 1500 м), Руслан Мурашов (бронза, 500 м), а также Екатерина Шихова, Ольга Граф, Наталья Воронина (бронза, женская командная гонка).
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