Тренер: Спринтеры начнут подготовку к конькобежному сезону-2017/2018 в мае

Российские конькобежцы в нынешнем сезоне завоевали три медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях в южнокорейском Канныне. В частности, на дистанции 500 метров бронзовым призером стал Руслан Мурашов.

«Спринт — это эмоции, это психология, нужно восстановить нервную систему. В плане силовой работы, в плане функционала я не думаю, что нам нужно спешить. Многоборцы начинают подготовку в апреле, не думаю что спринтерам это сильно нужно. Мы начнем с мая месяца первый втягивающий сбор», — сказал Дорофеев в интервью «Р-Спорт».

«В плане планирования, моделирования мы набрались опыта, так что сумеем, я думаю, хорошо подготовиться к Олимпийским играм. Главное, чтобы травм не было», — добавил он.